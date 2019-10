Interact realiza campaña para combatir la poliomielitis

Con motivo de la celebración de la Semana Mundial de Interact (organización de jóvenes de 12 a 18 años patrocinados por Rotary), los muchachos que pertenecen a esta organización desplegaron ayer en la rotonda del monumento al Cristo una movilización orientada a recaudar dinero para apoyar la lucha contra la poliomielitis.



Carmen de Barbery, chairman del distrito 4690 del Rotary, explicó que esta campaña, que se suma a otras en los cinco continentes con la consigna Pongamos fin a la polio, cuenta con un respaldo condicionado de la Fundación Bill y Melinda Gates, es decir, por cada dólar que se recaude en Bolivia para esta finalidad, dicha organización aportará dos dólares adicionales.



“O sea, si Interact llega a recaudar $us 1.000, recibirá para su objetivo $us 2.000, que totalizará $us 3.000. Esto es un incentivo para intensificar el esfuerzo voluntario al servicio de quienes necesitan ayuda, como en este caso los que padecen de polio, y donde la meta es la prevención con la eliminación del mal”, manifestó Carmen de Barbery.



Ariane de Montero, miembro del Rotary, destacó la tarea de los jóvenes que forman Interact en Santa Cruz. Explicó que con $us 15 se consiguen 100 dosis de vacuna contra la polio, con $us 50 se adquieren 100 poleras para los voluntarios, con $us 100 se logra comprar 800 rotuladores para las vacunas y con $us 350, igual cantidad de portavacunas. /ORA