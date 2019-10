Bus boliviano sufre accidente en Chile, hay tres fallecidos

Tres personas fallecieron y más de 20 resultaron heridas, de las cuales seis se encuentran grave, a consecuencia del vuelco que sufrió un bus boliviano de la compañía TranSalvador, ocurrido el martes por la noche en la carretera a Iquique (Chile), confirmó el administrador de la empresa, Yamil Mollo.



El periódico La Tercera de Chile reportó que el vuelco del vehículo de pasajeros se produjo en la ruta que vincula Huara con Colchane. El bus cayó por un barranco, a una profundidad de unos 100 metros.



La Oficina Nacional de Emergencias del vecino país (Onemi) aseguró que el accidente dejó seis heridos de extrema gravedad, cinco de mediana gravedad y las tres personas fallecidas, que no fueron identificadas.



Aguardan lista

El aludido administrador de TranSalvador en Bolivia mencionó, en contacto con radio Panamericana, que al menos ocho de los heridos se encuentran internados en hospitales de las localidades chilenas de Iquique y Calama, en tanto que otros pasajeros, que no sufrieron lesiones de gravedad, retornaron a Bolivia.



“En el accidente lamentablemente hubo tres personas fallecidas, entre siete u ocho pasajeros se encuentran hospitalizados en centros médicos chilenos y el resto fue dado de alta”, afirmó Mollo, quien precisó que el Consulado de Bolivia en Chile está coadyuvando en la atención de los heridos.



Mollo informó de que hasta ayer por la tarde no contaba con la lista de las tres personas fallecidas, pero es probable que entre los muertos se encuentre Richar Aguilar, un residente cochabambino que viajaba al vecino país.



Por su lado, el director de la Oficina Nacional de Emergencias en Iquique, Alejo Palma, confirmó que al menos tres personas habían fallecido producto del accidente, según el reporte de radio Cooperativa y reproducido por la boliviana Agencia de Noticias Fides