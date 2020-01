Charlize Theron: “Fingí que no sucedió”

Charlize Theron ya había revelado anteriormente algunos de los detalles de la experiencia desgarradora que vivió su familia al lidiar con la adicción de su padre, incluso el episodio en el que su madre disparó y mató a su padre en legítima defensa. La actriz ha añadido ahora algunos detalles, como el hecho de que no sabía cómo reaccionar en ese momento.

Simplemente fingí que no sucedió. No se lo dije a nadie, no quería decírselo a nadie. Cuando alguien me preguntaba, le decía que mi padre murió en un accidente de coche. ¿Quién quiere contar esa historia? Nadie quiere”.

“He luchado con eso durante muchos años hasta que realmente comenzó la terapia”, dijo en una entrevista