Éxito en EEUU por un juguete sexual que "salva matrimonios"

El vibrador para usar en pareja "We-wibe", un producto que se promociona como la mejor arma "salva matrimonios", ya ha vendido 4 millones de unidades en Estados Unidos.



Salió a la venta su última versión hace pocos meses, y cuesta alrededor de 105 dólares, buscaba hacerse con el nicho de mercado de los heterosexuales que viven en pareja y que compran el 70 % de los juguetes sexuales que se venden en el país norteamericano.



El producto pretende facilitar las relaciones sexuales al tiempo que estimula especialmente el placer de la mujer, todo ello dejando las manos libres a ambos miembros de la pareja.



La industria de los juguetes sexuales mueve al año, según una publicación de la revista Vanity Fair, 15.000 millones de dólares.



Según la publicación, el uso de juguetes sexuales se ha extendido en el público femenino en los últimos años con gran influencia tanto de la serie "Sex in the City" de los años noventa como de la publicación este milenio de la colección de libros "50 sombras de Grey".