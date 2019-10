Ministro confirma doble aguinaldo para este año

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, aseguró este lunes que el pago del doble aguinaldo este año está asegurado en un 99%, porque la economía del país ya está creciendo al 4,6% superando la meta prevista por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal). El beneficio del doble aguinaldo se define a partir de un crecimiento del 4.5%.



"Estamos creciendo al 4,6%, son datos actuales, superando la cifra del Cepal, por eso el doble aguinaldo ya está asegurado", manifestó Arce en "Levántate Bolivia" de Cadena A.



En julio de este año, la Cepal vaticinó una caída en el crecimiento de Producto Interno Bruto (PIB) de un 5,5% a un 4,5% debido a que las exportaciones netas afectarían el crecimiento del PIB.



Doble aguinaldo no beneficia a los jubilados



El Ministro agregó que el doble aguinaldo no está diseñado para los jubilados, porque es "un premio a la producción" y que ya se tuvieron varias conversaciones con ese sector en las que esto fue explicado por las autoridades. "Estamos bien y vamos a estar mejor", dijo Arce y agregó que no es como algunos opinan que Bolivia está en crisis desde 2006.



Además, destacó que por esta estabilidad social, política y económica en Bolivia hay más empresas extranjeras que quieren invertir en el país. El ministro aseveró que el crecimiento de la economía es producto de la industrialización y que más adelante se recibirán más resultados.



Decreto del doble aguinaldo



El Decreto Supremo 1802 aprobado en 2013 establece el pago del segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" para los trabajadores del sector público y privado, siempre y cuando la economía del país cierre con crecimientos que superen el 4,5%.

