Las 10 frases de Quintana en la interpelación

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana se presento este jueves ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para ser interpelado por el caso Zapata. Su larga exposición se concentró en lanzar varias acusaciones a la oposición y medios de comunicación, a quienes acusó de "desestabilizar" al Gobierno. Estas son las frases más destacadas que ha dejado hasta el momento la sesión:



1. "El caso Zapata, más allá de los delitos inherentes que deben ser investigados por la Fiscalía General, este caso ha sido la coartada más ruin para atacar el proceso de cambio".



2. "Este es el quinto intento de generar un clima de inestabilidad, de desacreditar al Gobierno y tratar de confundir a la opinión pública sobre la base de la mentira, sobre la base de la infamia".



3. "Esta estrategia del descrédito apuntó fundamentalmente al 21 de febrero y detrás de esta estrategia existe y existió un objetivo político".



4. "A la oposición no le interesa nada saber si Gabriela Zapata se enriquece o no, o si Gabriela Zapata, lo que le interesa a la población sombras de duda, es desgelitimar al Gobierno.



5. "La oposición es la correa de transmisión de los intereses chileno e intereses imperiales".



6. "Se les acabó el libreto de la mentira, se les acabó el libreto de la difamación".



7. "Hoy la oposición está demostrando su intolerancia como la demostraron en la Asamblea Constituyente. Hoy día están demostrando su carga de racismo y discriminación como en el golpe cívico-prefectural.



8. "Este es un país que no se va a dejar convencer por fuerzas políticas conservadores y tramposas que han operado de la mano de los medios de comunicación, de algunos medios a los que hay que llamar el cártel de la mentira".



9. "No van a lograr jamás vincular al ministro Quintana con Zapata porque no hay ningún vínculo entre Zapata y Quintana".



10. Las fuerzas políticas conservadoras están sustituyendo los fusiles por mentiras, están sustituyendo el golpe militar por la difamación.