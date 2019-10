Zapata denuncia que tenía un vínculo con Quintana

“Adiós mi rey!!!!!!”, así termina una carta enviada y que obtuvo sello de recepción en el Palacio de Gobierno, y que Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, envió al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y en la que evidencia que entre ambos había un vínculo en el que reinaba, según ella, la caballerosidad, para luego recordarle que “el único responsable de todo esto eres tú”.



El ministro Quintana no habló del tema. Su colega Hugo Siles señaló que “siguen con la agenda de desprestigio cuando hay una indagación real y estas cosas que se presentan son falsedades”, aseveró.



En la misiva Zapata se declara “sorprendida al ver cuán rápido has olvidado la caballerosidad, con la cual te dirigías a mi persona... no soy la única que te cuestiona sino también tu gabinete, me llamaste vulgar delincuente”.



Recuerda al ministro que tiene madre e hijas y que le imploró desde las celdas judiciales. “Este es el peor castigo por no obedecerte en lo que tenía que decir”.



Pese a que espera represalias contra ella y su familia, lo alerta: “Cuidado tu propia inteligencia te traicione, podrías estar igual o peor que yo, está claro que si algo malo me sucede, el único responsable eres tú”.

También agradece por darle “la mejor escuela, pues estoy más fuerte que nunca, la cárcel me dio el valor suficiente para defenderme, pese a todas las amenazas que me enviaste. No tengo miedo porque conozco tus pasos”.



Y va más allá: “Qué lástima que seas el propulsor de traicionar y destruir al hombre que te dio su confianza, y sabes de qué estoy hablando. Esta vez tu manipulación se salió de tus manos. Deberías dejar de mentir al presidente y a los bolivianos”. Y remata con “la impunidad del poder no es eterna, querido, y el derecho no siempre estará a tu servicio y ojalá no te dé tu paranoia de decir que soy agente de la CIA, que Dios te perdone... El único responsable de todo esto eres tú”.



Eduardo León, uno de los abogados de Zapata, presentó además supuestos chats de Whatsapp, en los que el ministro y ella supuestamente sostienen conversaciones en las que desborda la confianza.



En Miraflores

La defensa de Zapata intentó con un recurso devolver a su clienta al penal de Obrajes, pero un tribunal lo rechazó.



Al salir de la audiencia, ella ratificó a los medios que la carta y los chats “son reales”, y denunció: “Estoy recibiendo daño sicológico en el Centro Penitenciario Miraflores. Yo simplemente soy un chivo expiatorio en todo esto. Soy utilizada en esto”, manifestó



Los supuestos mensajes de Whatsapp



JUAN RAMÓN QUINTANA

Usted siempre tan bella como diría Borges



Dios mío que fotaza, como no quisiera ser piloto de su lancha



Mis hormonas amazónicas me dicen algo…



No sea tan cruel, quiero verla



Mándeme una de sus revistas para tenerla cerca ya que me ignora



No sin antes me diga que soñará conmigo con la venia del dios Morfeo



Si me promete detener el tiempo…

Inspirado en ti nada es imposible



Muchas gracias, espérame



GABRIELA ZAPATA

Muchas gracias mi rey



Como el único piloto conductor de este proceso



Dulces sueños



Jamás, como podría y sabe por qué… Por favor duerma ya es tarde y debe levantarse temprano



Que va a descansar



Así lo haré, duerma por favor. Que le vaya excelente y vuelva con resultados, esa mentecita brillante puede solucionar lo insolucionable



Voy a orar, irá bien todo, esa voz de guerra la voy a escuchar cuando retorne