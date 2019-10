Fortún dio casa a Zapata en 'comadrerío' y hará campaña por el Sí

Ximena Fortún, hija del exministro del Interior del Gobierno de Hugo Banzer (1997-2001), Guillermo Fortún, reveló que dio en calidad de "comadrerío" la casa donde actualmente vive la empresaria y expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata.



Además, anticipó que vuelve a la vida política y hará campaña por el "Sí" a la habilitación de Evo Morales para una nueva elección, aspecto que se definirá en el referendo del 21 de febrero. "Soy una mujer política que no me gusta ver que atropellen los derechos de ningún boliviano", dijo.



Sobre el inmueble en la zona Sur en la que vive Zapata, Fortún explicó que "en base a una amistad, casi ligazón íntima familiar, en base a un comadrerío que yo mantengo con Gabriela se la he dado la casa, porque yo también necesitaba". El anticrético llega a los 100.000 dólares.



Agregó que "en este momento estoy indignada por todo lo que ha sucedido (...) Jamás he visto una oposición y redes sociales que vayan a tratar así a una mujer (Gabriela Zapata). Vamos a trabajar para inducir a los bolivianos para que votemos por el Sí".



La pasada semana, el periodista Carlos Valverde, exhibió documentos ante cámaras, como el certificado de nacimiento del hijo del presidente Evo Morales y Zapata, gerente comercial en la sucursal boliviana de la empresa China Camc, según explica ABI.