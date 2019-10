Achacollo rechaza video sobre el Fondo Indígena

Edgar Soliz, abogado de Nemesia Achacacollo, ex Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, dijo este lunes que su cliente rechazó el video que presentó el exdirector ejecutivo del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, en el que informa sobre una quiebra de esa entidad.



Según Soliz, su defendida sostiene que el video no es completo. ?

?"Hemos percibido con un poco de incredulidad el video", manifestó y dijo que el video original dura 4 horas y sólo se presentaron 30 minutos "para desvirtuar", explicó Soliz en conferencia de prensa según la agencia estatal ABI.



Según Soliz, hay otra parte del video - que no se muestra- en la que la exministra "exige uno por uno informes y dice que les va iniciar una acción penal a cada uno de los beneficiarios de los proyectos porque no han presentado sus descargos", sustentó.



El jurista explicó que, por la negativa de los ex directores a brindar esos informes, Achacollo pidió al Contralor General del Estado, Gabriel Herbas, que investigue esa entidad. "La señora Acahollo le pide a Herbas que le envíe las recomendaciones vía Ministerio le pide que cumple las recomendaciones", señaló Soliz.



Achacollo pidió informes en 12 oportunidades a Aramayo; más de cuatro veces a la ex directora Elvira Parra, y en seis oportunidades al ex director Daniel Zapata, según manifestó el abogado.



El daño económico



En febrero del año pasado, el Contralor General del Estado reveló que, después de la primera fase de auditoría, se detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados.



Por otra parte, el abogado de la exministra Achacollo aseguró que su cliente está dispuesta a declarar o presentar descargos a requerimiento de las autoridades judiciales.