Ejecutivo pide a argentino un filme contra la prensa

El Ministerio de la Presidencia ordenó la realización de un documental contra periodistas independientes, que el Gobierno asegura participan de un supuesto Cártel de la Mentira, pero no informó cuántos recursos destinará para ello.



El periodista argentino Andrés Salari recibió el encargo de realizar ese documental, y que se titulará precisamente "Cártel de la Mentira”; éste se suma a una separata lujosa, también ordenada por ese Ministerio y bajo el mismo título que contiene graves acusaciones y agravios contra periodistas independientes. También fue producido por fondos públicos.



Salari conduce el programa "Ojo con los medios”, junto al argentino Mariano Vásquez, en el canal oficialista Abya Yala, en el que suele arremeter contra los medios críticos con el Gobierno.



Periodistas como Andrés Gómez, de radio Compañera, Juan Carlos Salazar, director de Página Siete, y Raúl Peñaranda, de ANF, informaron que el documentalista argentino los contactó para entrevistarlos para ese documental.



Ellos y otros más pertenecen al "Cártel de la mentira”, el nombre dado por el Gobierno a un grupo de periodistas y medios de comunicación que no pertenecen a la red de medios proclives al régimen y que según las autoridades desarrolla una política de manipulación informativa. Entre esos medios están la red Erbol, los diarios El Deber y Página Siete y la agencia ANF.



ANF se contactó con Salari para saber el costo y objetivos del documental, pero éste dijo que no haría declaraciones. La encargada de prensa de Ministerio de la Presidencia, Daniela Otero, tampoco aceptó informar a cuánto ascenderá el costo del documental ni la legitimidad de realizar con dinero público un trabajo audiovisual para afectar a periodistas independientes como lo hizo la separata financiada por esa cartera de Estado.



Consultado Gómez si aceptará ser entrevistado, dijo que no. "¡Que el injuriador y calumniador instruya hacer un documental es como que un verdugo o violador en serie haga un documental con y de sus víctimas!”, dijo Gómez, para luego añadir:



"No vendo materia prima al narcotráfico ni nunca tuve relaciones con narcos, por tanto no pertenezco a ningún cártel, ergo no tengo nada que decir sobre el Cártel de la Mentira”.



Peñaranda, por su parte, dijo que sí aceptó ser entrevistado: "Salari se ha contactado conmigo para señalarme que el Ministerio le ha pedido hacer el documental y que por eso desea entrevistarme. Y acepté hacerlo, a condición de que mi alocución no sea editada y Salari se ha comprometido a que así será”.



Añadió que usará su tiempo en cámaras para denunciar "los abusos de Quintana a los periodistas y a la propia democracia” y que "denunciará todos los ataques y agresiones que los periodistas independientes recibimos del Gobierno. Espero en que Salari cumplirá su palabra y que no censurará mis opiniones”.



Salari es autor de otro documental, también financiado por el Gobierno, titulado "Invasión USA en Bolivia" y en el que hace un repaso de las acciones consideradas como de injerencia de EEUU en Bolivia durante el siglo XX. El Ministerio no ha informado cuánto costó la producción de ese video, pero circula la versión de que alcanzó a varias decenas de miles de dólares.



En los últimos días, el Ministerio de la Presidencia, usando recursos del Estado, distribuyó una lujosa separata de ocho páginas a todo color con fotografías de algunos periodistas y dirigentes políticos. La publicación es de tamaño tabloide y en su primera página, en fondo rojo, dice: "El cártel de la mentira”.



La diputada opositora Jimena Costa dijo que hará una petición de informe para conocer cuánto gastó el Gobierno de fondos públicos para producir esa separata.



Peñaranda, entrevistado por el programa Encontrados, de Canal Católico, que dirige el periodista Gonzalo Rivera, dijo que la arremetida contra los medios independientes tiene como objetivo "intentar acallar las voces críticas del país y allanar así la posibilidad de aprobar un nuevo mandato presidencial de Evo Morales para que gobierne hasta 2025 y luego, seguir violando la Constitución para quedarse en el poder incluso después de ese año”.