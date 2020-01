Gobierno descarta asistir a productores agrícolas

El Gobierno descartó este jueves crear un fondo de reactivación económica para asumir la deuda de más de 440 millones de dólares de los productores con las casas comerciales de insumos agrícolas. Así lo dio a conocer el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, en una entrevista a un canal de televisión.



"Lo que no podemos hacer es lo que están pidiendo en este momento, que el Estado asuma las deudas de los privados, son unos 440 millones de dólares, nosotros hemos abierto una posibilidad de renegociación de las deudas de entidades financieras, sin embargo hay casas comerciales que son importadoras directas que tienen deudas con los agricultores con contratos e intereses muy particulares que hasta ahora no están muy bien explicados", manifestó la autoridad.



Cocarico se reunió con las casas comerciales y que no existe información clara al respecto, según declaró.



"No sabemos a cuánto ascienden con exactitud esas deudas y no sabemos a cuánto asciende la mora, por eso hemos establecido que el día martes (próximo) nos sentemos y aclaremos estos puntos", aseguró.



Con relación a la declaratoria de emergencia emitida por el Gobierno Departamental de Santa Cruz, Cocarico aseguró que habrá que evaluar cuál es el alcance de esta determinación. En todo caso ratificó que el Gobierno ya ha puesto en marcha la ayuda al sector productivo.



Municipios y hectáreas de cultivo afectados



El ministro indicó que si bien existe una afectación importante de hectáreas de cultivo por la sequía, y en el sector ganadero, aún no se ha podido precisar porqué los municipios afectados no envían los reportes, reportó la agencia ANF.



"No sabemos cuántas hectáreas y cuántas familias estuvieran afectadas, por ejemplo, en el norte de Santa Cruz, Santa Rosa, San Pedro, San Julián, Yapacaní; sin embargo, con seguridad podemos decirle que hay bastante afectación", apuntó.



Cocarico indicó que se trata de una sequía similar a la ocurrida en 1983, hace 33 años, "muy fuerte y con consecuencias muy lamentables para el sector agropecuario".



Indicó que a falta de la respuesta de los municipios, el ministerio y su equipo de técnicos realizan las inspecciones en algunas regiones para designar la ayuda correspondiente.

?