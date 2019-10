Hombre muere tras ser arrollado por un tren

La unidad de Tránsito de la Terminal Bimodal reportó este viernes la muerte de un hombre de 31 años que fue atropellado por una locomotora en inmediaciones del octavo anillo, mientras caminaba por unos pajonales donde la vía férrea no era visible.



"Al promediar las 00:15 de la madrugada del viernes sucedió el hecho donde esta persona, lastimosamente, perdió la vida. Estamos investigando al maquinista del tren y a la persona que falleció, quién presuntamente se encontraba ebrio", dijo el responsable de Tránsito, Milton Rojas.



La víctima fue identificada como Joel Gonzáles Gutiérrez, quien tiene una niña de 10 años y era colchonero de oficio.



"Me eché a dormir y creí que estaba donde su amigo y lo esperé cuando a las dos de la mañana me llamaron al teléfono y me dieron la noticia de lo que pasó", afirmó entre lágrimas la esposa de Gonzáles.



El maquinista del tren se encuentra en calidad de arrestado y brindó sus declaraciones ante la Fiscalía aduciendo que no pudo ver a la persona que se le apareció de sorpresa.



La autoridad policial dijo que el lugar no tiene una señalización adecuada y que está a 50 metros de la carretera a Cotoca.