Alcaldesa niega denuncia por eliminación de videos

Soledad Chapetón, alcaldesa de la ciudad de El Alto, negó los indicios que apuntan hacia ella por la eliminación de las imágenes de las cámaras durante los hechos del 17 de febrero, cuando se quemó y tomó violentamente el edificio edil.



"A nosotros como víctimas lo que menos nos interesa que esta información se pierda, a quienes les interesa que la información se pierda, es a los delincuentes que tienen la intención de poder beneficiar y direccionar la investigación", señaló la autoridad a radio Erbol.



Ayer el Fiscal General, Ramiro Guerrero, dijo que "no se recabó archivos de video debido a que estos fueron eliminados, por lo que no se pudo evidenciar la existencia de alteraciones o modificaciones, ni establecer cuántas cámaras estaban grabando".



La titular municipal explicó que hubo un “colapso de cables” y un corte de energía eléctrica, lo que provocó que el DVR (grabadora de video digital) perdiera las imágenes de las cámaras de seguridad que se grabó.



"El Fiscal da informaciones sesgadas. Es evidente, no hay archivos, se perdieron, pero no se pudo evidenciar que hubo alteraciones o modificaciones en las imágenes (…) técnicamente las imágenes no se pueden perder, se pueden recuperar", concluyó Chapetón.