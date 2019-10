Breve contacto de Obama y Maduro en Panamá

El presidente estadounidense, Barack Obama, mantuvo un breve diálogo con su par de Venezuela, Nicolás Maduro, al margen de la Cumbre de las Américas que se celebra este viernes y sábado en Panamá.



"El presidente Obama y Maduro tuvieron una breve conversación (...) antes de que Obama partiera" del Centro de Convenciones donde se celebra la cita hemisférica", dijo Katherine Vargas, portavoz de la Casa Blanca.



Obama le reiteró que "el interés de Estados Unidos no era amenazar a Venezuela, sino apoyar la democracia, estabilidad y prosperidad en Venezuela y en la región", añadió la misma portavoz.



Durante las sesiones plenarias del foro, Maduro exigió a Obama derogar el decreto de sanción a siete funcionarios venezolanos en que se califica a Venezuela como amenaza para Estados Unidos, pero también le expresó disposición a un diálogo.



"He traído más de 11 millones de firmas que serán entregadas por la vía diplomática y vengo en nombre de 30 millones de venezolanos a exigirle al presidemte Obama que derogue el decreto que amenaza a Venezuela", dijo Maduro.



El presidente venezolano calificó como "irracional", "desproporcionado" y "peligroso", el decreto que emitió Obama en marzo pasado, en el que se declaraba a Venezuela "una amenaza inusual y extraordinaria". Pero además, afirmó: "Yo le tiendo mi mano para resolver los asuntos" entre Estados Unidos y Venezuela. De todas maneras, Obama ya no estaba en la sala, había salido ya del salón de sesiones para sostener reuniones bilaterales.



El presidente venezolano también expresó dudas: "Lo respeto, pero no tengo confianza en usted presidente Obama (...) Estoy dispuesto a hablar con Estados Unidos, he enviado varios mensajes y no nos responden", destacó.



Bajando el tono en vísperas de la Cumbre, Obama aclaró que su decreto sobre Venezuela era una declaración "formal" y que no creía que fuera realmente una "amenaza" para su país.



"Solo una declaración por valiente que sea, y lo es, del presidente Obama no es suficiente, hay que que buscar los caminos políticos, diplomáticos, y jurídicos para despejar este decreto amenazante", dijo Maduro, ante los presidentes latinoamericanos.