Crónica de Navia, finalista del premio Gabriel García Márquez

La crónica "Tribus de la Inquisición", del periodista cruceño Roberto Navia, fue elegida como finalista del premio "Gabriel García Márquez" (GGM) 2015 en la categoría de Texto.



La organización del evento hizo conocer este miércoles la "Selección Oficial" del jurado, que premiará a los ganadores en una ceremonia a realizarse el 30 de septiembre en Medellín, Colombia.



El reportaje, publicado originalmente en el El DEBER, narra cómo el 2 de julio de 2013 una multitud roció con gasolina y prendió fuego a Roberto Ángel Antezana, acusado, junto a algunos familiares, del robo de un camión.



Los hechos ocurrieron en Ivirgarzama, pequeña localidad del centro de Bolivia y, pese a la ley del silencio, el autor consiguió el testimonio de supervivientes y del fiscal enviado a investigar el caso y consiguió con el reportaje acercar a los lectores a una práctica que persiste en el país.



La crónica de Navia es una de las 10 finalistas que van por el premio "GGM" 2015, uno de los más importantes del periodismo en español.



Fue elegida entre 809 piezas que se presentaron a la convocatoria.



Lee la crónica: Tribus de la Inquisición



Tercer reconocimiento



El periodista Roberto Navia asegura que "aún no sale del asombro" por haber sido nominado como finalista a un galardón tan importante como el premio "GGM".



"Me siento muy bendecido, muy agradecido con Dios, con la narrativa, con los seres humanos que me dieron la oportunidad de poder entrar a las entrañas de su dolor para poder narrarlo", dijo el periodista que ejerce en este diario.



"Tribus de la Inquisición", fue ganadora de la edición 2014 del "Premio Nacional de Crónica Periodística Pedro Rivero Mercado" y este año, el mismo trabajo, recibió el Premio Internacional de "Periodismo Rey de España" en la categoría de Prensa. Ahora es parte de la Selección Oficial del jurado del premio Gabriel García Márquez, organizado por la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).



Puedes leer: Roberto Navia gana premio Rey de España



Esta crónica va camino a convertirse en una película, que será coproducida entre Bolivia y España. En octubre inicia el rodaje, en el mismo lugar en el que se relatan los hechos descritos por el reportero.



Navia continúa su trabajo de investigación como periodista. Este domingo en la revista Séptimo Día se presentará un reportaje realizado en tres países, en el que se aborda el tema de la trata y tráfico de personas.



Conozca más de la trayectoria de Roberto Navia:

