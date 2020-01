Tarde, mal y nunca

La palabra ‘procastinar’ proviene del latín procastinare y significa diferir, aplazar, postergar, posponer. Es la acción y el hábito de retrasar actividades que deben atenderse, sustituyéndolas por otras menos importantes, pero más placenteras. Es el típico “siempre dejo todo para último momento”.

Sucede generalmente cuando la acción a realizar se percibe como cansadora, abrumante, peligrosa, difícil, aburrida o estresante. Solamente pensar en el pendiente dispara un estado de ansiedad que supera la fuerza de voluntad para iniciar la acción o para completarla y se recurre a algo más agradable y fácil, justificándolo como urgente.

Tim Urban, en su blog waitbutwhy.com, ofrece una de las explicaciones más didácticas y graciosas sobre este tema. Usa tres personajes para explicar la mente de un procastinador. El racional, que es el que valora lo importante y toma decisiones relevantes; el monito de la gratificación instantánea, que boicotea al racional, eligiendo lo fácil y divertido en reemplazo de lo estresante, y el monstruo del pánico, que es el que activa la alarma en todo el sistema cuando está cerca una fecha límite. En el susto vuelve racional al mando.

Frente a situaciones con fecha final, como la entrega de un informe, la defensa de una tesis, la presentación de una conferencia, etc., el sistema va cumpliendo los objetivos, gracias al monstruo del pánico, aunque sea ‘tarde y mal’. Sin embargo, hay otro tipo de situaciones, como empezar un programa de ejercicio físico, un régimen de alimentación más sano, un cambio en la manera de relacionarnos con alguien, un emprendimiento o sueño personal o un mejoramiento en nuestra propia vida que no tienen fecha límite, por tanto, no activan al monstruo del pánico. Sin esta alarma y sin una actitud firme de la voluntad, el monito de la gratificación instantánea toma el control. Dilatar este tipo de decisiones, posponer las acciones necesarias y salirnos de la disciplina diaria nos lleva a la tierra del ‘nunca’ y aquí experimentamos frustración y depresión. Estar satisfecho implica también ciertas diligencias, disciplina y sacrificios