Cómo combatir la depresión posvacaciones

¿De regreso a la normalidad y el humor no es de los mejores? Terminar las vacaciones y volver a la rutina siempre es difícil, en especial cuando en esa época se vivieron momentos intensos que no se repiten en nuestro trabajo diario.



Este estado, conocido popularmente como "depresión posvacaciones" existe en realidad y muchos psicólogos especialistas lo reconocen. Según el doctor Angelos Halaris, de la Universidad de Loyola en Illinois, esa sensación de malestar al regresar al trabajo es normal.



Halaris, experto en neurociencia y comportamiento, explica a CNN que durante la época de vacaciones de fin de año la persona está sometida a varios excesos no habituales (más comida, más fiesta, más viajes, menos sueño) lo que provoca que se origine un "rebote posvacacional”.



Este rebote es expresado en el estrés extra sobre tu cuerpo, combinado con el contraste de la felicidad y libertad de tu tiempo con la familia y amigos, contra la monotonía de regresar a la rutina diaria.



Mala vacación, igual resultado



Incluso, si tus vacaciones no fueron las ideales, sentirás que el regreso al trabajo es deprimente. Esto debido a las altas expectativas que se construyen en torno a los lardos descansos.



“Lo vemos estudio tras estudio. La gente tiende a tener altas esperanzas llegando a Navidad, pensando en el tiempo con su familia o creyendo que Santa nos traerá todo lo que queremos, pero nunca funciona así, incluso si fue una muy buena vacación”, dijo el Dr. Randy Hillard, que es profesor de psiquiatría en Michigan State University.



¿Qué hacer?



Asumir la realidad. No te aflijas y acepta que las vacaciones terminaron. “Hablar con uno mismo y ser optimista es importante”, recomienda el doctor Angelo Halaris



Regresa despacio a la rutina. "No saltes al agua helada o te dará un ataque”, recomienda Halaris. El especialista señala que se deben colocar metas pequeñas para comenzar después con los trabajos complicados.



Esfuérzate en interactuar. Tener compañía ayuda a evitar la miseria. “Prescríbete una noche fuera con parientes o amigos en las próximas semanas”, recomienda el doctor Randy Hillard..



Inicia nuevos hábitos. Tras un largo periodo de descanso o un viaje volvemos con sensaciones renovadas y nuevos aprendizajes,úsalos al retorno al trabajo.