Fiscalía acusa a Érika Banzer por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General del Estado presentó una acusación formal en contra de Yolanda Érika Banzer, hija del fallecido expresidente Hugo Banzer, y su esposo Fernando Suárez, por los supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, por más de $us 7 millones.



El fiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla, señaló, a través de una nota de prensa, que la investigación se inició por un reporte de la Unidad de Investigaciones Financieras emitido en 2008, que identificaba operaciones sospechosas. El 14 de enero de 2009, la Fiscalía informó a un juez cautelar sobre el inicio de las pesquisas en contra de los familiares del exmandatario.



“Se ha presentado el requerimiento conclusivo acusatorio ante el juzgado cuarto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz en contra de las personas anteriormente mencionadas”, explicó Padilla.

De acuerdo con la pesquisa del Ministerio Público, los movimientos más importantes se realizaron entre 1997 y 2005, que coincide con el mandato presidencial del fallecido Hugo Banzer.



Movimientos

Según el informe presentado por la Fiscalía, Yolanda Érika Banzer tenía movimientos en el banco Ganadero por abono de intereses de los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) por montos mensuales superiores a los Bs 7.000. En el banco Nacional registra traspasos al exterior y pago de cheques por más de $us 2 millones. En el mismo banco también existen depósitos y retiros por $us 1,6 millones.



En banco Mercantil Santa Cruz Banzer depositó $us 1,10 millones y retiró $us 1,9 millones. Los cálculos de la Fiscalía establecen movimientos en las cuentas bancarías de Banzer por más de $us 7 millones, monto que en promedio significa un aproximado mensual de $us 65.000, cifra que sobrepasa el que figura en el perfil elaborado por la Unidad de Investigaciones Financieras, donde el ingreso máximo asciende a $us 2.500.



En el caso de Suárez, este generó un movimiento en el banco Ganadero por $us 1,2 millones en la cuenta abierta en la gestión 2001, en el que hubo un depósito en efectivo por $us 510.000. En el mismo banco tenía otra cuenta con $us 742.015, mientras que en el Mercantil Santa Cruz contaba con $us 2,5 millones. Para la Fiscalía, el movimiento en las cuentas no muestra relación con actividades de construcción. Asimismo, se registran constantes traspasos entre las propias cuentas de Fernando Suárez.



Consultado sobre el tema, el senador Óscar Ortiz (UD) dijo que esperaba que la investigación se realice bajo el debido proceso y con la transparencia que amerita el caso. Afirmó que el Gobierno recurre a este tipo de acciones cuando busca tapar otros casos, como el Fondioc



Movimientos bancarios



Las cuentas de Érika Banzer:



- Depósito a plazo fijo

En su cuenta Nº 1054338483 del banco Ganadero el movimiento mensual era de Bs 7.000.



- Cuenta corriente

En el banco Nacional, cuenta número 2400073603, tenía $us 2 millones.



- Cuenta en dólares

En el banco Nacional, número 2400076920, hay depósitos y retiros desde la gestión 2002 por más de $us 1,6 millones.



- Depósitos y retiros

En el Banco Santa Cruz, cuenta 4010557372, hubo $us 1,10 millones en depósitos y $us 1,9 millones en retiros.



- Hugo Banzer

Operaciones en DPF, en efectivo y de dos cheques de la cta. 1042-242705 de Hugo Banzer por un monto total de $us 275.000.