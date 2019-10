Twitter prohíbe uso de su programa para espionaje

Twitter decidió tomar distancia de las agencias de seguridad estadounidenses y denegar el acceso a Dataminr, con el que se pueden analizar los tuits de todo el mundo en tiempo real.



Según ha revelado el periódico estadounidense, The Wall Street Journal, Twitter tiene el 5% de la compañía Dataminr y, que sirve para avisar sobre posibles ataques terroristas o asuntos de seguridad, la red social no quiere que se le vea cercana a las agencias de inteligencia después de todos los asuntos sobre espionaje que se están destapando.



Sin embargo, Dataminr seguirá funcionado para compñías privadas, lo que ha provocado molestia en la Agencia de Seguridad Nacional. ""Si Twitter continúa vendiendo estos datos al sector privado, pero se los niega al gobierno, es algo hipócrita"", ha comentado John C. Inglis, subdirector de la NSA, citado por The Wall Street Journal.