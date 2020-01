Evo habla en Bélgica de actitud "rencorosa" de Chile

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó este jueves que ha solicitado a la Unión Europea (UE) "ayuda" para que Chile "asuma sus responsabilidades" y coopere más con su país en la lucha contra el narcotráfico o el contrabando, que supone una "sangría" para la economía boliviana.

"Estamos pidiendo a la UE, al Parlamento Europeo, que nos ayuden a que Chile asuma una responsabilidad también en cómo trabajar conjuntamente en temas ilegales como el narcotráfico o el contrabando", comentó Morales durante una rueda de prensa en Bruselas, donde este miércoles y hoy ha participado en los Días Europeos de Desarrollo y se ha reunido con autoridades comunitarias.

Morales se refirió a que Chile "lamentablemente nunca nos apoya en la lucha contra el contrabando", que es "como una sangría para la economía boliviana".

El mandatario condenó la situación de los nueve bolivianos -dos militares y siete funcionarios aduaneros- detenidos en una prisión chilena desde marzo pasado. Pidió a Santiago la liberación de los arrestados y lamentó la "actitud tan vengativa y tan rencorosa con Bolivia".

Recordó igualmente los problemas de cierre de la frontera chilena, que considero una "agresión económica permanente de Chile" hacia su país, "y se preguntó "dónde está el libre tránsito" hacia el mar que le confiere a Bolivia el acuerdo con Santiago.

"No quiero pensar que por envidia, por una codicia, porque Bolivia crece más que Chile", dijo.

Encuentro con Felipe

El presidente fue recibido este jueves por el rey Felipe de Bélgica, conversó sobre temas de cooperación y le entregó el Libro del Mar, informó la Cancillería del Estado.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra desde el miércoles en Bruselas participando en los Días Europeos del Desarrollo, un evento organizado por la Comisión Europea.Cr



Balanza comercial

Bolivia quiere seguir comprando tecnología europea, indicó este jueves su presidente Evo Morales en Bruselas, donde se reunió con varios líderes de la Unión Europea para plantearles una revisión de la "balanza comercial" entre ambos.

"Hemos pedido a través de la diplomacia económica complementaria [que] se equilibre la balanza comercial entre Bolivia y la Unión Europea", tuiteó Morales, tras reunirse con dirigentes de la UE y con el rey de los Belgas, Felipe, en una visita de dos días a Bruselas.

El jefe de Estado boliviano, que definió su país como el futuro "centro energético de Sudamérica", explicó en rueda de prensa durante la mañana que Bolivia está comprando "mucha tecnología para plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas".

"Después de la nacionalización, ahora estamos entrando en la etapa de darle valor agregado a nuestros recursos naturales", indicó el mandatario andino, quien mostró su interés en que la UE siga vendiendo a su país. "Queremos seguir adquiriendo tecnología a Europa", apuntó.

El intercambio de bienes entre el país andino y los 28, regido por el Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+) que establece aranceles bajos en el acceso al mercado europeo, alcanzó en 2016 los 1.238 millones de euros, según datos de la Comisión Europea.

La UE exportó en concreto por un monto de 672 millones de euros, principalmente maquinaria y equipos de transporte (65,6%), e importó por 566 millones, básicamente productos primarios (82,2%) como combustible y productos mineros.

Las relaciones comerciales formaron parte de la agenda del encuentro la víspera con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, así como este jueves con el jefe de la Eurocámara, Antonio Tajani, para quien "Europa está lista para cooperar más con Bolivia sobre PYMES, medio ambiente, infraestructuras", tuiteó.

Trump "está solo"

Evo Morales afirmó este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, está "solo", tanto a nivel internacional como en su país, después de su decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático.

"Trump está solo; no sólo en el mundo, sino también en EEUU", señaló Morales en una rueda de prensa en Bruselas, donde participa desde este miércoles

"No por que uno tenga mucha plata puede sentirse dueño del mundo", comentó, y agregó que es necesario "tener propuestas, programas".

Para el mandatario boliviano, su homólogo estadounidense "quiere ser dueño del mundo; no entiendo eso, no es tiempo de imperios, es tiempo de pueblos", añadió.

"No me convencen los Acuerdos de París, pero son un avance. Hemos acordado todo para cuidar a las futuras generaciones. No es posible que el Gobierno de EEUU se retire del acuerdo", señaló, e hizo referencia a los poderes locales o los empresarios estadounidenses que han rechazado la salida de su país de ese pacto internacional, firmado por cerca de 200 países.

"A nivel mundial, en el Acuerdo de París siento que somos aliados de Europa", comentó.