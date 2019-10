Postergan para febrero la consulta de repostulación

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, afirmó que se decidió postergar para el 21 de febrero el referéndum sobre la respostulación de Evo Morales. Inicialmente se anunció la consulta a la ciudadanía para el 31 de enero.



"Con relación a la fecha de realización del referéndum, hace unos días hablábamos de una fecha tentativa, el 31 de enero, pues, se ha decidido posponerlo para el domingo 21 de febrero del año que viene", sostuvo en conferencia de prensa el legislador.



Conoce más: Comisión legislativa abre debate por repostulación



El pasado domingo se celebró en cinco departamentos de Bolivia el referéndum autonómico, en el que se impuso el "No". Opositores sostienen que eso afectó la imagen del primer mandatario, por mostrar que ya no goza de apoyo electoral.



"La modificación obedece a la posibilidad de generar un margen de tiempo mayor al Tribunal Supremo Electoral, pensando sobre todo en el voto de nuestros hermanos que viven fuera del país. Yo creo que con este tiempo más se les va a permitir votar afuera", explicó Gonzales.



Lee también: Quintana cree que el papa no se refirió a Morales



Hoy la comisión Mixta de Constitución del Legislativo inició el análisis por tiempo y materia del proyecto de ley sobre la respotulación, mismo que busca cambiar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) para permitir dos reelecciones de manera continua para las máximas autoridades del país.