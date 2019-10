Los 10 grandes fracasos del cine en 2015

Mientras Star Wars bate todos los récords posibles, ya es el mejor estreno de la historia del cine, en la otra cara de la moneda están las producciones que estaban destinadas a estar entre las más vistas de este 2015, pero terminaron fracasando estrepitosamente.



Estas diez películas tenían la fórmula perfecta para triunfar: todas combinaban repartos brillantes, grandes historias y una inversión millonaria, pero finalmente no convencieron al público, y en la mayoría de los casos tampoco a la crítica.



Esta es la lista de los 10 fracasos del año (incluímos el adelanto de cada película por si deseas darle una oportunidad).



10. El séptimo hijo

Basada en la aclamada serie de libros de Orson Scott Card, esta película tuvo en su reparto a Jeff Bridges y Julianne Moore. Cuenta la épica historia de un joven que tiene poderes especiales por ser el séptimo hijo de un séptimo hijo. Mezcla aventuras, acción, magia y romance, pero no fue suficiente para atraer al público al cine.



Costó 96 millones de dólares y solo recaudó 17,2 millones en los Estados Unidos.



9. Focus

Will Smith protagoniza esta película en la que hace de un estafador profesional que debe enseñar sus malas artes a una joven aprendiz, Margot Robbie. Ni la simpatía del exrey de la taquilla, ni la belleza de la próxima Harley Queen lograron cautivar a los espectadores. Finalmente esta extraña mezcla de Hicth, con tintes de criminal, se convirtió en un nuevo fracaso para Smith.



Costó 50 millones de dólares, su gasto de promoción fue de otros 15 millones, y apenas recaudó 53.9 millones de dólares. Un fracaso tomando en cuenta a un actor que logró hacer 585 millones de dólares con la película "Soy Leyenda", en 2007.



8. Victor Frankenstein



Daniel Radcliffe (Harry Potter) y James McAvoy (X-Men Días del Futuro Pasado) encabezan el reparto de esta película, que por enésima vez lleva al cine la historia del monstruo creado por el Dr. Frankeistein. La nueva óptica de la trama, enfocada desde el punto de vista de Igor, ayudante del científico, no cautivó como se esperaba.



Si bien no se tienen datos oficiales del costo de producción, esta cinta ya se estrenó en 50 países y consiguió, apenas, 32 millones de dólares, por lo que ya está en la lista de fracasos del año.



7. El Destino de Jupiter



Al igual que sucede con Will Smith parecen lejanos los días de gloria de los hermanos Wachowski (creadores de "Matrix"), que volvieron a fracasar en taquilla. La historia centrada en una raza de alienígenas que busca la perfección genética no logró levantar, a pesar de tener en su reparto a las jóvenes estrellas Channing Tatum y Mila Kunis.



Con 176 millones de dólares de costo de producción consiguió poco más de 95 millones en los Estados Unidos.



6.- Aloha,

Si tienes a Bradley Cooper, Emma Stone , Rachel McAdams , Bill Murray y Alec Baldwin en el reparto suma que el guionista y director de la película es Cameron Crowe ("Jerry Maguire"), es un fácil creer que el éxito es casi seguro, pero este no fue el caso.



La historia de un contratista militar (Cooper) que se enfrenta a su pasado y a un nuevo amor en las islas de Hawai, solo logró recaudar 21 millones de dólares. Su costo de producción fue de 37 millones.



5. Tomorrowland?,

El gran tropiezo de la factoría Disney en 2015. George Clooney es el actor principal de esta película de aventuras inspirado en un juego de un parque temático. La crítica tuvo palabras favorables para esta producción pero la taquilla la castigó con malos resultados.



Costó 190 millones de dólares solo en producción, otros 50 millones en publicidad, pero su cifra a nivel global fue de 209 millones. Una pérdida a toda vista.



4. Pixeles



Ni la nostalgia por Pac-Man y otros juegos de video de la época de Atari lograron hacer triunfar a la cinta de Adam Sandler y Chris Columbus. Además, es una de las películas con peor calificación de los críticos y candidata firme a ser una de las más nominadas en los Razzies, los anti-Oscar.



La comedia de acción costó 88 millones de dólares y en Estados Unidos apenas logró recaudar 74 millones.



3. Mortdecai

Johnny Depp vuelve a firmar otro fracaso. Esta vez con Mortdecai, una comedia de humor negro (basada en una exitosa trilogía de libros) que tuvo en su reparto a los exitosos Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor y Paul Bettany.



La película no gustó a la critica, que vio una vez más otra actuación repetitiva de Depp, y tampoco llamó la atención del público. Costó 60 millones de dólares y apenas recaudó 7.7 millones en los Estados Unidos. Pero no, no es el mayor fracaso del año.



2. Peter Pan?

La nueva versión de la clásica historia del "niño que nunca crece" es el segundo peor fracaso de este año. Considerada una de las grandes promesas fílmicas, esta película que aborda el origen de Peter Pan, estaba destinada a ser parte de todo un nuevo universo.



Una historia fallida, en la que el Capitán Garfío parte como el "bueno" de la película, no logró ser salvada ni por Hugh Jackman, que hizo del villano, ni por Amanda Seyfried y Rooney Mara, los estelares del reparto.



El costo de producción de la cinta fue de 150 millones de dólares y logró apenas una recaudación de 34 millones en los Estados Unidos.



1.- Los 4 Fantásticos

Es el gran fracaso del año, no solo en taquilla. Los problemas del director con el estudio, la poca química de los actores con el público. La dura crítica que hizo añicos al filme desde que se estrenó y sobre todo la respuesta negativa de los fanáticos, seguidores fieles de cómics y el cine de superhéroes, la convirtieron en lo peor de este 2015.



En una época en la que el cine de fantasía y las superproducciones mandan, era imposible creer que la película no triunfase, incluso tenía programada una secuela para 2017, finalmente fue cancelada.



Solo la producción costó 120 millones de dólares, pero apenas recaudó 56 millones en Estados Unidos. Además obtuvo el récord de ser el peor estreno de la historia para una película proyectada en 3.900 cines.



Bonus track: Experta en crisis



La cinta estelarizada por Sandra Bullock y que tiene como telón de fondo a Bolivia, y la historia de la campaña presidencial de 2003, fue otro de los grandes fracasos de este año. Es el peor estreno de la historia de la actriz ganadora del Oscar 2009.



La producción de la película fue de 28 millones de dólares y hasta la fecha apenas lleva recaudado 6 millones. Un fracaso comercial.

