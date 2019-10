Humala pidió a Morales la expulsión de Belaunde

"Humala ha tenido conversaciones telefónicas con el presidente de Bolivia", sostuvo el canciller de Perú, Gonzalo Gutiérrez, al confirmar que ambos mandatarios hablaron sobre la situación jurídica de Martín Belaunde Lossio.



"Sé que el presidente (Ollanta) Humala ha tenido conversaciones telefónicas con el presidente de Bolivia (Evo Morales) para señalarle la necesidad de que se expulse prontamente a esta persona para que haga frente a la justicia en Perú", dijo el canciller del país vecino en declaraciones a la radio RPP Noticias del Perú.



El ministro peruano aclaró que los diálogos entre ambos dignatarios

no se produjeron durante la visita de Morales a Lima, cuando se producía la COP20, sino después, debido a que no se conocía entonces el paradero del empresario.



"Se reunieron en Lima el 9 de diciembre por la COP20 y allí obviamente este tema no fue materia de conversación alguna. En ese momento se desconocía el paradero de Martín Belaunde Lossio", manifestó la autoridad desde Costa Rica, donde reemplaza a Humala en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



Gutiérrez agregó que las conversaciones "enfatizaron la necesidad de evitar cualquier amparo que pueda dar una imagen de que se está protegiendo a una persona acusada de corrupción".



Fueron diálogos muy enfáticos de parte de Humala, agregó Gutiérrez, "en el sentido de cumplir con las normas bolivianas pero que de manera expeditiva se entregue a esta persona a las autoridades judiciales de Perú".



Mientras, Belaunde permanece arrestado en el domicilio de su primo político en la ciudad de La Paz, a la espera de la apelación que presentó su defensa contra la negativa al asilo político presentado ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).