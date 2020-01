Obligan a fábricas y envasadoras a usar parte de material reciclado

Desde hoy los fabricantes y envasadores de botellas tipo PET PCR serán obligados a reutilizar el 30% de su producción como una forma de contribuir a no contaminar el medioambiente para que el país no se llene de plástico, que luego llegan y afectan a los ríos.



El ministro de Autonomías, Hugo Siles, reveló que el decreto supremo 2887 permite el uso del material reciclado lo cual permitirá el cambio de patrones culturales de consumo y alentará a los recolectores cuya labor no es reconocida.



De ahora en adelante la norma será dada a conocer en todos los municipios del país.



“Destacamos la voluntad del presidente Evo Morales que reconoce al sector de los recolectores, así como lo dijo el papa Francisco al reconocer a los cartoneros como parte fundamental de la sociedad para proteger a la Madre Tierra”, agregó Siles.