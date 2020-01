Claure llevará a 100 hinchas a Sucre

Tras el final del partido que The Strongest ganó a Nacional Potosí (0-1) y que no permitió que Bolívar no se consagre campeón este miércoles, Marcelo Claure, presidente de Baisa (empresa que administra a la academia), prometió llevar a 100 hinchas a Sucre. Claure dijo que cubrirá con los gastos del traslado, hospedaje e ingreso al estadio para presenciar el duelo ante Universitario, este domingo (15:00).

“Voy a invitar a 100 hinchas para que vayan a Sucre a celebrar un nuevo título. Pasaje, Hotel y entrada incluida. Detalles mañana”, publicó Claure en su cuenta oficial de Twitter. El presidente de Baisa tiene la confianza de que su equipo dará la vuelta Olimpia en el estadio patria. Explicó que este jueves informó que dará a conocer la manera de estar entre los ganadores.

Bolívar solo necesita un punto para obtener su título número 21 de la Liga. "No pasa nada. Como siempre esto depende solo de nosotros. El domingo levantamos la copa y lo celebramos después del partido", escribió en la red social.

