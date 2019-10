Christian Schilling Dalgas: “Invertiremos $us 12 millones para mejorar nuestro servicio”

El actual gerente, es el ejecutivo de la tercera generación de la familia Schilling. Sustenta la empresa con reinversión, innovación y trabajo en equipo. Pese a ser una empresa farmacéutica, INTI?está comprometida con la responsabilidad social empresarial.



¿Cómo llega INTI a su octogenario aniversario?

Con mucha felicidad. Estamos mejor que nunca, con muchos retos por delante porque hay planes de reestructuración, inversión y desarrollo. Todo el equipo laboral que me acompaña hace posible que podamos dar estos avances y seguir siendo la empresa farmacéutica más importante de Bolivia. Participamos en el 25% del mercado.



¿Cuántos productos comercializan?

Arriba de los 1.300, entre importados y los nacionales. Los productos propios son 350. En los siguientes dos años, vamos a tener como cinco productos adicionales de producción nacional.



¿Cuál es el producto más exitoso?

Sí o sí, tengo que nombrar el Mentisan. El próximo año también va a cumplir 80 años y sigue siendo el producto favorito de los bolivianos. Todo el mundo le tiene fe. Es un producto muy exitoso. Pero también tenemos otros productos populares como el tónico INTI y el analgésico Qetorol.



¿Cómo califica al mercado nacional?

Ha crecido y nosotros estamos acompañando ese crecimiento. Hay ciertas distorsiones donde hay productos de contrabando y productos falsificados.



¿Cuánto afectan estas distorsiones en el mercado?

En un tiempo estimábamos que podría llegar a afectar hasta en un 30%, pero es imposible medir porque no hay documentación. Obviamente hay un efecto acentuado cuando suceden variaciones en la tasa cambiaria, como en las fronteras de Brasil y Argentina que pueden llegar a rebalsar sus productos en Bolivia.



¿Cómo se está con la cuestión de los precios?

En el tema de los precios no se controla muy bien. Siempre va haber una cantidad que escape a la fiscalización. Sin embargo, las farmacia sabe que nuestros productos tienen garantía. Ese es uno de nuestros mayores valores que nos resguarda ante la competencia desleal. Ofrecemos calidad y seguridad.



¿Cuáles son sus planes de inversión para esta gestión?

En diciembre del año pasado, hicimos una colocación de bonos en el mercado de valores por $us 10 millones. El dinero es para la compra de maquinaria y para el uso de logística. Dependerá de nuestra capacidad para ejecutar esos proyectos. En estos dos próximos años vamos a invertir hasta $us 12 millones en diferentes proyectos. En un promedio, los últimos cinco años habíamos invertido $us 2 millones anuales.



¿Qué planes de reestructuración tienen?

Trabajamos en el área logística. Hemos crecido bastante y no queremos bajar el nivel de servicio. Estamos viendo temas de software, reestructuraciones en la planta de El?Alto para mejorar el funcionamiento y flujos. Estamos trayendo maquinaria nueva que hay que incorporarla en esos flujos. Son tareas muy grandes porque tocan engranajes. Si se mueve una rueda, hay que ver todos los efectos que se ocasionan.



¿Y cómo están sus exportaciones?

Sigue siendo bastante pequeña. Perú nos está afectando porque han devaluado las monedas y nuestras exportaciones se están volviendo más costosas. Vamos a ver si llegamos a los mismos volúmenes del año anterior con los nuevos precios. Lo mismo pasa con Paraguay.



Donde mejor entramos con Mentisan es en Alemania, ahí tenemos tasas de crecimiento de 10 a 12% anual. Pero es un mercado tan grande que todavía tenemos bastante para crecer. En diciembre hemos empezado para entrar a Francia con Mentisan. Necesitamos socios comprometidos.



¿De cuánto es su personal?

Tenemos unos 975 trabajadores. Pero debido a la actual crisis estamos entre la espada y la pared. Por un lado hay el deseo de invertir y contratar a algunos más. Pero por otro, está la amenaza de crisis que te dice: mejor reducir. Por el momento no tenemos ningún plan de reducción de personal. Para este año, vamos a incrementar hasta 10 nuevos ítems. No van a haber incrementos fuertes.



¿Qué hace INTI con su responsabilidad empresarial?

Siempre tuvimos estas actividades. Ahora estamos empezando un proyecto sobre la lucha contra la violencia a la mujer. Es un proyecto de tres años. Queremos buscar influir en la sociedad, para fortalecer a la mujer y reducir la violencia. Vamos a invertir unos $us 350.000.



Queremos cambiar, pensamientos, actitudes y fortalecer a las mujeres para que sean menos vulnerables y llegar a tratos más equitativos en la empresa. Nos ayuda la Cooperación Alemana GIZ