Piden a la FBF reclame por los cánticos en Chile

El ministro de Deportes, Tito Montaño, informó que se pidió de forma oficial a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que haga el reclamo formal por los cánticos xenófobos de algunos hinchas chilenos durante el partido con Bolivia, el pasado martes.



"Ya se ha remitido una nota oficial al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol haciendo conocer ese hecho, para que a través de la Federación se haga el reclamo correspondiente a las entidades que rigen el fútbol no solamente boliviano sino internacional", explicó la autoridad en Palacio de Gobierno.



Ayer el presidente Evo Morales señaló que "el deporte es integración, es el único deporte, el fútbol, nos hace olvidar de nuestras diferencias políticas, ideológicas. Si el fútbol es integración, no puede ser ofensa, no puede ser discriminación".



Montaó precisó que "son decisiones que tienen que ir en base a reglamentos tanto de la Comebol como de la FIFA. En algunos países se ha dado sanciones sobre todo por el tema de discriminación racial, por ahora no se ha visto una situación similar como la que sucedió en el partido con Chile".



Existe un antecedente, cuando en mayo de este año la FIFA suspendió el estadio Nacional de Santiago por dos partidos de local, a raíz de cánticos racistas y aplicó una sanción económica de 30.934 dólares. Otras federaciones que fueron castigadas por el mismo motivo fueron Paraguay, Perú, México, El Salvador, Honduras y Croacia.



Durante el partido entre Chile y Bolivia, buena parte de los 40 mil hinchas que llegó a Macul, inició cánticos xenófobos (“Olé, olé, olé, olá, el que no salta no tiene mar”) y también gritos contra Carlos Lampe, en cada ocasión que ejecutaba en el partido.