Vivir con naturalidad el ser albina e ignorar las miradas

En su niñez acudió al colegio, en su juventud se formó como secretaria y tuvo un hijo que le dio una nieta; no tiene Facebook pero sí usa WhatsApp y computadora, aunque con poca luminosidad y letras un poco más grandes de lo usual.

Adelaida Carvalho (54) tiene los ojos azules y la piel, el cabello, cejas y pestañas muy blancas. Ella es albina, es decir, que nació con una ausencia total de pigmento en la piel, lo que la hace muy sensible a los rayos del sol y a la intensidad de la luz. “Mi madre me contó que tenía una tía que era igual que yo”, comenta Adelaida, ya que el albinismo es un trastorno genético hereditario, sin embargo, el hijo y la nieta de Adelaida no son albinos.

Cuidados especiales

Cuando Adelaida dice que su vida ha sido normal, no significa que haya sido fácil, pues no puede desenvolverse como otras personas en actividades al aire libre.

En medio de toda esa ‘normalidad’, Adelaida comenta que debe tener cuidados especiales para su piel y sus ojos. “Gasto entre Bs 1.000 y 1.500 mensuales en medicamentos: protectores solares, vitaminas, gotas para los ojos”, asevera. Además, la ropa con mangas largas, sombrilla y gafas oscuras son prendas obligadas en su atuendo para evitar quemaduras o alergias en su piel y daño en las retinas.

Las miradas no le afectan

Adelaida asegura que si bien a lo largo de su vida ha sentido las miradas y murmullos de la gente respecto a su condición, eso nunca le afectó. “Al menos no tanto como para no querer ir a un lugar, aislarme, querer cambiar de colegio o cosas así”, comenta.

Sin embargo, la mayoría de los albinos, según médicos, vecinos y familiares de personas con esta condición, tienden a retraerse, a aislarse y hasta a ‘camuflarse’, tanto por su alta sensibilidad al sol como por las miradas y murmullos que dejan a su paso. El dermatólogo Omar Villagómez dice que ha atendido a dos pacientes albinos y que tenían problemas de relacionamiento y baja autoestima.

Hay pocos casos



Villagómez calcula que en 50 años como médico solo ha conocido a dos albinos; uno era un joven que pintaba cuadros y hacía trabajos con arcilla para que era un familiar suyo los comercializara y el otro trabajaba con sus familiares en un comercio.

“El artista me decía que le incomodaba que la gente se le quedara mirando o hasta lo seguían para observarlo, por lo que decidió ‘camuflarse’ pintándose el pelo, usando manga largas y gafas”, explica Villagómez.



La dermatóloga Yuba Téllez atiende a Adelaida desde hace 20 años; comenta que las personas albinas corren el riesgo de sufrir cáncer de piel si tienen una sobreexposición al sol.

Aunque pueden llevar una vida normal, no realizan actividades lúdicas expuestas al sol. Pueden comer de todo, pero la base de su alimentación deben ser alimentos verdes, amarillos y rojos, precursores de vitamina A, que beneficien a la piel, como tomate, frutilla, zanahoria, repollo y otros.