Este es el novio que Antonela dejó por Lionel Messi

Aunque siempre se dijo que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo fueron novios desde niños, una amiga de la joven asegura que la ahora esposa del crack del FC Barcelona tuvo una relación que duró varios años con otra persona.

La joven, muy cercana a Roccuzzo, explicó en una entrevista con Para ti que, aunque es cierto que 'Anto' y 'Lio' se conocen desde que tenían diez años, recién comenzaron a salir en 2007.

El futbolista se fue a España en 2005 para jugar en el FC Barcelona y quedó como amigo de la ahora madre de sus hijos. En ese momento, según las palabras de su amiga, Antonela empezó a salir con otro chico del que se desconoce el nombre pero del que sí existen fotografías.

Años después, la rosarina dejó a su novio al saber que el delantero del Barza viajaría a Argentina. “Al menos no me dejó por cualquiera, me dejó por Messi”, asegura que dijo el ex de Roccuzzo.