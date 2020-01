Trump arrasa y Clinton pisa fuerte en primarias

Donald Trump arrasó con victorias en los cinco estados que votaban en primarias este martes, una barrida que lo acerca a la meta de conquistar la nominación del partido Republicano a las presidenciales de noviembre.



El magnate neoyorquino derrotó de manera indiscutible a Ted Cruz y John Kasich en Delaware, Pensilvania, Connecticut, Rhode Island y Maryland, según las proyecciones de las cadenas de televisión.



La demócrata Hillary Clinton también tuvo una buena noche, con triunfos proyectados en Delaware Pensilvania y Maryland. "Gracias, Maryland", escribió Clinton en Twitter casi inmediatamente tras el cierre de los centros de votación en este estado fronterizo con Washington.



Matemáticamente será imposible para Clinton y Trump obtener suficientes delegados para obtener este martes la mayoría necesaria para la nominación partidista.



Pero los favoritos de cada partido se acercan sin pausa a la meta, a seis semanas del fin de las elecciones internas: los demócratas se reparten 462 delegados en la jornada y los republicanos 172, incluyendo 54 no comprometidos con ningún aspirante.



Si Clinton repite el resultado de Trump dejaría contra las cuerdas a su rival Bernie Sanders, el intempestivo orador que logró movilizar a las urnas a la juventud demócrata con su mensaje antisistema y anti Wall Street.



En el campo republicano, los resultados ayudan a Trump a ampliar su fabulosa ventaja en la carrera por la nominación partidista, contrarrestando una improvisada y ya deshilachada alianza tejida por sus rivales Ted Cruz y John Kasich para bloquearlo.



No contar los pollos anticipadamente





Luego de más de doce horas de votación la gran mayoría de los centros electorales cerraron a las 20:00 (HB) en Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Pennsylvania.



Con 1.241 delegados antes del martes, Sanders sigue lejos de los 1.954 con que cuenta Clinton, según CNN, incluyendo 500 "superdelegados" (figuras del partido y funcionarios). Se requieren 2.383 delegados para obtener la candidatura presidencial demócrata en la convención que tendrá lugar del 25 al 28 de julio en Filadelfia.



Pero el senador por Vermont no muestra señales de tirar la toalla y ha prometido luchar hasta el 7 de junio, cuando California distribuirá 576 delegados en sus primarias. "No contemos los pollos antes de nacer", dijo Sanders el martes en una entrevista con MSNBC.



En esa misma entrevista, Sanders se mostró convencido que, a pesar de la desventaja con relación Clinton, aún tiene posibilidades de conseguir la nominación partidaria.



"No acepto la idea de que no tenemos un camino a la victoria", afirmó.

"Es un camino angosto, pero tenemos un camino", dijo en otra entrevista.,

"Decidiremos en la convención"



Según el sorpresivo acuerdo entre los rivales de Trump, Kasich acordó no hacer campaña en Indiana, que vota el 3 de mayo, y Cruz devolverá el favor luego en Nuevo México y Oregon para tratar de quitarle triunfos a Trump en esos estados.



Pero horas después de la sorpresiva tregua, Kasich la minimizaba admitiendo que no está diciendo a sus seguidores que no voten por él en Indiana: "¿Cuál es el problema?", apuntó.



En la red Twitter, Trump afirmó este martes que la alianza entre Cruz y Kasich era "un chiste que se cae a pedazos, no es respetada y está prácticamente muerta. ¡Muy estúpido!".



Trump marcha adelante en su intento por alcanzar los 1.237 delegados necesarios para declarar victoria absoluta en la convención republicana, que se celebra del 18 al 21 de julio en Cleveland.



Para Cruz y Kasich, la única estrategia es detener a toda costa al magnate inmobiliario antes de ese umbral fatídico, con el fin de provocar un escenario no visto desde 1976: una convención "abierta", en la cual los delegados deberán votar, tantas veces como sea necesario, hasta alcanzar una mayoría absoluta.