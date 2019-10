Aislamiento de presos del caso terrorismo se denuncia ante CNN

El abogado Gary Prado, defensor de Zvonko Matkovic, uno de los procesados y detenidos en la cárcel de Palmasola por el caso terrorismo, y la esposa de éste, Patricia Barrón, fueron entrevistados esta noche por la cadena internacional de noticias CNN en español.



Durante la nota televisiva del programa "Conclusiones", se abordó la denuncia emitida esta madrugada por Gary Prado, a través de su cuenta en Twitter, de que un grupo de policías habían sacaron de sus celdas y aislado a Zvonko Matkovic, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, para evitar que tengan algún contacto con el papa Francisco que se encontraba de visita en Palmasola.



Barrón declaró a Luis Fernando del Rincón, conductor del programa, que los tres reclusos habían sido retirados del aislamiento y devuelto junto al resto de los reos para presenciar la misa papal.



“Media hora después lo soltaron (a su esposo) por la presión de la prensa, que se comunicó con el ministro de Gobierno (Carlos Romero) y el Gobierno dijo que no conocía del aislamiento y que no tenía ninguna explicación ”, explicó la mujer en conversación por videollamada.



Por su parte, Prado explicó algunas particularidades del caso: “Es un caso atípico (en el país), los jueces radican en La Paz y el proceso se lleva en Santa Cruz; por esto no tengo acceso a ningún juez para pedirle garantías; no tenemos contacto con los detenidos, un policía nos pasó el dato de que los estaban aislando”.



El abogado denunció que, el jueves, la Policía los obligó a replegar los carteles con el pedido de amnistía para los llamados “presos políticos”, ante el paso del pontífice. “El Gobierno se niega a admitir que existen presos políticos. El Gobierno ha logrado evitar que el papa tomara contacto con estas personas. Fuimos reprimidos ayer porque la Policía nos retiró los carteles de pedido de amnistía, sin argumento legal”.



Posteriormente, el canal de noticias mostró la carta que el hijo de Matkovic escribió al papa Francisco para pedir la libertad de su padre. En ella compara el caso de su papá con una vez que rompió un adorno y la mamá lo castigó pero después supo que no fue él.