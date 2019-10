Gobierno da ultimátum a vocales para que dimitan

El presidente nato de la Asamblea Legisaltiva Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera, dio un ultimátum a los cuatro vocales electorales que se mantienen en sus cargos. Dijo que si no hay cambios hasta el viernes, esa instancia del Gobierno tomará decisiones.



"La Asamblea Legislativa va a aceptar las cartas de renuncia el viernes de los dos miembros del Tribunal Electoral. Esperemos que algo suceda hasta el viernes porque el viernes la Asamblea Legislativa va a tomar también decisiones en entorno al futuro del resto de los miembros del Tribunal Electoral", sentenció la autoridad.



Sostuvo que existen mecanismos legales para definir el futuro de los integrantes de esa instancia electoral y negó que se pueda interferir el futuro de los referendos autonómicos que se llevarán adelante en cinco de los nueve departamentos.



"El referéndum está bajo control de los tribunales departamentales, ellos son la parte operativa, entonces está garantizado el referendo y no se va suspender. La cabeza nacional tiene que reflexionar y la decisión que vaya a tomar recomiendo que la tomen hasta el viernes", agregó.



Adelantó que "no se va a dejar que las cosas sigan como están" y dijo que están hablando de "todos" los miembros, tanto suplentes como titulares. Explicó que en el caso de Wilfredo Ovando, al ser delegado de Evo Morales, sí correspondía el envío de su dimisión a presidencia.



En el inicio de esta semana renunció Wilma Velasco, presidenta del TSE, luego lo hizo Ramiro Paredes y hoy, Wilfredo Ovando. Solo quedan en sus cargos Marco Ayala, Dina Chuquimia, Fanny Rivas e Irineo Zuna.