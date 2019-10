David Choquehuanca Céspedes: “La CIJ dice que este problema no fue resuelto”

El canciller boliviano David Choquehuanca tiene un perfil muy distinto al de su homólogo chileno, Heraldo Muñoz. Está metido a fondo en el tema de la demanda marítima, juega un rol específico dentro del equipo, y es precisamente tender puentes y acercar al presidente Evo Morales a los mandatarios del mundo para explicar la demanda marítima boliviana. Sin embargo, hace su trabajo en silencio, mientras que su colega en Santiago, hasta ahora, fue el hombre de choque, el que sale recurrentemente minutos después de una declaración del mandatario boliviano, de la ministra de Comunicación o de cualquier autoridad del país.

El pasado fin de semana, fue el encargado de organizar la II Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida en la que se definió una estrategia para proponer en un evento organizado por Naciones Unidas a fines de noviembre en París, Francia.



Fuera del tema, esa cumbre sirvió como una plataforma en la que los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Ecuador, Rafael Correa; además de personajes como el jurista español Baltasar Garzón, o el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, apoyaron la demanda boliviana.



Además de eso, el evento contó con la presencia de una gran cantidad, al menos 300 personas que llegaron desde Chile, y que en distintos momentos corearon “Mar para Bolivia”, hecho que dio vuelta al mundo.

Choquehuanca es un hombre tranquilo, habla bajito, pero con mucha firmeza. En el marco de esa cumbre de los pueblos, la autoridad boliviana separó un tiempo para conversar con EL DEBER y un medio televisivo y otro uruguayo, sobre algo que raras veces aborda, su trabajo dentro de la demanda marítima.



_Presidentes y personajes que estuvieron en el encuentro de los pueblos se manifestaron a favor de la demanda marítima, ¿cómo ve esto?

Eso quiere decir que nosotros tenemos la razón. Muchos se me han acercado para expresar felicitaciones, para apoyar la demanda, y nos respaldan para resolver el tema marítimo mediante el diálogo. Y no solamente son ellos, los que estuvieron en Cochabamba, sino la Corte Internacional de Justicia y su resolución dice que este problema no fue resuelto por ningún laudo, ningún tratado, y además se ha declarado competente. Tome usted en cuenta que Chile ha enviado a sus excancilleres, a sus expresidentes, a las autoridades. Los ministros de Bachelet no se han quedado quietos, han hecho giras, fueron a explicar a los jefes de Estado de los países vecinos, de Europa y de todas partes, que con Bolivia estaba todo resuelto y no había ningún tema pendiente.

Lo dejo claro, Chile ha salido a explicar su posición al mundo.



_¿Lo hicieron en bajo perfil, porque Bachelet dijo exactamente lo contrario?

Ellos han salido, han ido a decir que no hay ningún tema pendiente, que el tratado de 1904 ha resuelto todo, aunque la resolución de los Estados Americanos en 1979 dice que Chile y Bolivia deben resolver en una mesa de diálogo para que, como resultado de estas conversaciones, Bolivia pueda tener un acceso soberano al mar, y dice sin compensación territorial. Además, declaran que el tema es de interés permanente del hemisferio.



Esa es la resolución de 1979. O sea, sabían que había un problema que teníamos que resolver, mientras que la resolución de 1983, que además hay que tomar en cuenta que tiene el voto de Chile, dice que ambos países deben retomar sus relaciones diplomáticas, para resolver este problema pendiente.



Todos lo sabíamos, solo que algunas autoridades cierran los ojos y piensan que nos van a engañar. No es así. Ahora no solamente es la OEA, sino que debe quedar claro que es una corte internacional que dice que hay un problema pendiente y que debemos resolverlo a la brevedad.



_¿Hay un trabajo que se ha hecho con sectores sociales en Chile?, le pregunto porque en la cumbre de los pueblos se ha visto mucha presencia de ciudadanos de ese país.

Mira, cuando nosotros vamos no solamente dicen Mar para Bolivia. Así nos saludan. Usted vio, en la reunión que hubo en Cochabamba, cuando saludamos a los hermanos que llegaron de ese país, la respuesta la escuchamos todos, una vez más, mar para Bolivia.



No solo son estos hermanos, en Chile, después de que Bolivia llevó su demanda a la Corte Internacional de Justicia para que ese país cumpla sus compromisos, ciudadanos notables, artistas de todos los sectores, hasta los curas, redactan un manifiesto, le escriben una carta a la presidenta Bachelet, pidiéndole que se resuelva mediante el diálogo, y que le dé a Bolivia un acceso soberano al mar. Firman autoridades, un sacerdote, eran más de 500 personas, la entregan a la presidenta. Y esa carta, una copia, la trajeron hasta Bolivia para dársela al presidente Morales.



Estamos con el pueblo chileno, algunas autoridades no escuchan su clamor de mar para Bolivia.



_¿Usted habló con el canciller de Chile para abordar este tema?

Tuve encuentros y debo decirle que desde que asumí el cargo conocí a varios de ellos. Con algunos me he encontrado en estos eventos internacionales intercambiamos algunas ideas, pero con el canciller Muñoz nunca nos sentamos para hablar del mar específicamente. Si lo hubiésemos hecho, tal vez no habría sido necesario ir a la Corte Internacional de Justicia.,

DAVID CHOQUEHUANCA CÉSPEDES



HISTORIADOR

CANCILLER DE BOLIVIA

EDAD: 54 AÑOS

NACIÓ: LA PAZ

SU FORMACIÓN

Nació en Huarina, La Paz, el 7 de mayo de 1961. Salió bachiller en 1980. Fue postulante a la carrera de Filosofía en la Escuela Normal Superior Simón Bolívar. En 1990 cursó un posgrado sobre Historia y Antropología bajo el auspicio de CIDES- UMSA (Universidad Mayor de San Andrés), en La Paz. Entre los años 2001 y 2002 cursó un diplomado superior sobre Derechos de Pueblos Indígenas en la Universidad Cordillera.

_Usted tiene un diálogo constante con EEUU, un trabajo diplomático que no paró desde el principio de la gestión pese a la tensión política entre ambos países, ¿por qué no pasa lo mismo con Chile?

Mi tarea es construir puentes, para que nuestro país pueda establecer comunicación, relaciones, pero de respeto mutuo. Esa es mi tarea, integrar todos los países, generar una comunidad de comunidades, construir buenas relaciones con todos. Estamos con Brasil, con Alemania, país que visitaremos en breve con el presidente, estaremos en Italia, en Francia, luego estará en Irán, tiene una agenda intensa antes de que termine el año.



Mi tarea es esa, y en todas las escalas obviamente, además de la agenda, persistiremos con el tema marítimo. Con Chile no tenemos relaciones diplomáticas, entonces las comunicaciones oficiales con ese país se generan debajo de los viceministros, formalmente.



_¿Entonces la relación actualmente se resume en el silencio?

No lo llamaría silencio, simplemente así es.



_¿Pidieron referencias de otros conflictos en los que Chile fue parte en la región, o los que existe como jurisprudencia de casos parecidos, para elaborar la estrategia?

Tenemos que ver todos los antecedentes y hay una unidad especial que ve esto en la Dirección de Reivindicación Marítima. No solamente lo que pasa en la región, sino todos los casos que la CIJ ha visto en el mundo y que tienen alguna relación con nuestro tema. Se ha visto, se ha estudiado, y cuando estamos seguros de que hay antecedentes, pues tomamos decisiones que ayuden a realizar acciones.



_¿Con Estados Unidos estamos cerca?

Mira, nosotros lo que queremos es una relación de respeto mutuo solamente, no una relación de intromisión, de violación de nuestra soberanía ni saqueo de los recursos naturales. Nos sentamos y hemos logrado firmar un acuerdo marco.



Debemos implementarlo, pero no es fácil porque nuestra relación nunca lo ha sido. Pero, ellos saben que nosotros somos un país pequeño pero digno y no aceptaremos ninguna medida unilateral. Digo esto porque las Naciones Unidas, donde todos los países somos miembros, y la ONU?valora los resultados en la lucha contra el narcotráfico y la reducción de los cultivos de la hoja de coca. Ellos (EEUU) van en contra de esa realidad.



_¿Es verdad que EEUU rechazó una reunión entre Evo y Obama en el marco de la Asamblea General de la ONU, en semanas pasadas?

Soberana mentira, soberano chisme. Los medios deben ser más responsables, no publiquen chismes, investiguen. Queremos que nuestro presidente se encuentre con el de ellos, eso hemos planteado, queremos que el presidente Morales le diga a Obama tantas cosas que tenemos que decirle. Nosotros fuimos a participar de Naciones Unidas, no sé de dónde salió esa información.



_En el marco de la cumbre en Cochabamba, se afinó la propuesta de crear una Corte Internacional de Justicia, como la CIJ, pero para temas ambientales. Francia vino hasta acá y su canciller, antes de regresar a su país, previó que la idea no tendrá acogida en el COP 21, el próximo mes en París, ¿cómo ve esta respuesta?

Si los presidentes europeos, de las grandes potencias, hubieran recogido nuestra propuesta, este encuentro no hubiera tenido razón de ser. Sabemos cómo se encamina, necesitamos ir con fuerza. Le recuerdo que nada es imposible, todo es posible, nada está dicho. Por ahí en Francia hay una movilización multitudinaria y es obligada a escucharnos, no sabemos. La propuesta está sobre la mesa.