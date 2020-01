Actividades en Camiri tienden a normalizarse; la vigilia continúa

A pesar del cansancio de los 23 días de movilización, las personas que apoyan al Comité Cívico y a la capitanía Kaami, exigiendo la renuncia del alcalde Franz Valdez y de los siete concejales, determinaron continuar con el asedio al edificio central de la Alcaldía en la plaza central de esta ciudad.

Con algunas calles con restos de tierra, producto de los bloqueos, las actividades fueron casi normales, ayer como ocurrió con las entidades financieras, unidades educativas, transporte y otros sectores que atendieron al público. Algunas unidades del gobierno municipal trabajaron, tal como las brigadas de limpieza que procedieron a barrer las calles y avenidas. De la misma manera, el hospital municipal atendió con normalidad a los pacientes que acudieron al nosocomio.

En una reunión realizada anoche, en el lugar de la vigilia, los sectores movilizados ratificaron el apoyo a la presidenta del Comité Cívico, Mariselva Peña, y asimismo la exigencia de renuncia del alcalde y de los concejales, por lo que no levantarán el sitio del edificio hasta conseguir su objetivo.



Demócratas

La bancada del Movimiento Demócrata Social remitió una carta al presidente del Concejo, donde se reconoce la existencia de un conflicto político dentro del gobierno municipal, aunque argumentan que si el alcalde y concejales renuncian, se provocará un vacío jurídico, administrativo y operativo que puede paralizar las actividades del municipio.

La carta suscrita por los concejales Richard Moreno y Goldy Ruiz, faltando la firma del tercer concejal de los demócratas, Carlos Hoyos, sugiere que el Concejo emita una resolución “buscando una salida constitucional que atienda las demandas cívicas y sociales, pero dentro del marco legal vigente”, lo que para los proponentes puede consistir en que el cuestionado alcalde solicite licencia voluntariamente hasta que se convoque el revocatorio.

Entre otros puntos, sugieren que se exija al Gobierno una investigación por el papel que jugaron las fuerzas policiales, a quienes se acusa por un uso excesivo de la fuerza que derivó en abusos a la población; sometimiento del pleno del Concejo al revocatorio e inicio inmediato de auditoría externa. Los demócratas se comprometen a elegir como alcalde a un militante del MAS, que es el partido ganador de las anteriores elecciones subnacionales.



Liberados



Los últimos 12 detenidos en los disturbios durante los bloqueos en la carretera a Yacuiba fueron liberados ayer por el juez octavo de Instrucción en lo Penal, Dr. Álex Antezana. El defensor de los ciudadanos trasladados desde Camiri hasta la capital, abogado Dante Ortuño, explicó que nueve de los aprehendidos fueron liberados de manera irrestricta porque no tenían imputación formal, mientras que los otros tres están con medidas sustitutivas.



Ortuño dijo que demostró que sus defendidos no tuvieron nada que ver con el lío y que fueron traídos por equivocación. Varias madres que esperaron a sus hijos se quejaron de los golpes que recibieron sus familiares y expresaron que pedirán ayuda para seguirles el tratamiento que han recomendado médicos particulares pues en las celdas policiales no recibieron ninguna atención.

Gobernación

A su vez, el asesor de gestión de la Gobernación, Víctor Hugo Áñez, salió al paso de las acusaciones del viceministro de Autonomías, Hugo Siles, acerca de que el gobierno departamental está detrás del movimiento. Áñez expresó que desde hace mucho tiempo Siles hace declaraciones y acusa sin pruebas. “No es nuestro estilo buscar confrontación y represión como está acostumbrado su partido”, aseveró, al pedirle que al contrario se dedique a buscar la mediación en la población camireña.