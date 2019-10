Hallan restos del avión que cayó con 54 pasajeros

Lugareños han encontrado en una montaña los restos del avión indonesio con 54 ocupantes del que este domingo se había perdido la señal en la isla de Papúa, aunque los equipos de rescate aún no se han desplazado al lugar y se ignora si hay supervivientes.



"Tenemos información procedente de residentes de que el avión de Trigana Air ha sido hallado en una montaña de la zona de Okbape", anunció en rueda de prensa en Yakarta el director general de Aviación del Ministerio indonesio de Transportes, M. Prasetyo.



El funcionario precisó que los equipos de rescate no llegarán hasta mañana al área y que desconocía si había sobrevivientes.



El aparato, un modelo ATR 42 de hélices con 49 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, perdió el contacto con la torre de control 34 minutos después de despegar de Jayapura, capital de la provincia indonesia de Papua, con destino a Oksibil, en el centro de la isla.



El hallazgo de los restos se ha producido poco después de que los equipos de salvamento suspendieran hasta mañana las operaciones de búsqueda por la caída de la noche y lo remoto del área.



Según Mardin Manurung, miembro de la administración del distrito de Pegunungan Bintang -donde se encuentra Okbape-, la aeronave probablemente se haya estrellado en una montaña del centro de la isla conocida como Tankog, a unos veinte kilómetros Oksibil.



En declaraciones al diario Jakarta Globe, Manurung aventuró que la posible causa del accidente habría sido que el piloto comenzara a descender con demasiada antelación para preparar el aterrizaje, porque, anotó, "esa montaña no es muy alta".



Otras versiones apuntan a la posibilidad de que el mal tiempo imperante en la zona haya sido la causa del siniestro. Uno de los lugares más inhóspitos y salvajes del planeta, la isla de Papúa es abrupta y poco frecuentada por los turistas.



La mitad oriental de la isla pertenece a la república de Papúa-Nueva Guinea, y la occidental está integrada en la provincia indonesia de Papua, donde un movimiento insurgente armado combate a las autoridades de Yakarta.



La desaparición del avión de Trigana Air es el tercer accidente aéreo que se produce en menos de un año en Indonesia, uno de los países con peores registros de ese tipo de desastres.