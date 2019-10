Las Aldeas se las ingenian para pagar el doble aguinaldo

Las Aldeas de Niños Padre Alfredo están generando diversas actividades para poder pagar el doble aguinaldo a sus trabajadores y no caer en la situación de otras entidades, que se han visto obligadas a recortar su personal.



Cabe recordar que esta semana se registró una marcha de trabajadores de un centro de acogida, que reclamaban por la cesación de sus contratos dado que los administrativos les aseguraron no tener la capacidad económica para pagarles.



En las Aldeas son más de $us 90.000 los que necesitan para cubrir los tres sueldos del mes de diciembre, tanto para las casas de la capital cruceña como las que están en San José de Chiquitos. Según indicó el director ejecutivo de este centro Fernando Chumacero, son 90 personas las que trabajan en la institución con contratos fijos y eventuales, en los que se eroga hasta $us 30.000 mensuales.



A estos gastos, se suma la manutención diaria de más de 400 niños, lo que mensualmente significa unos $us 90.000; al año la cifra pasa el millón de dólares.



Es por ello, que en coordinación con la Fraternidad Los Haraganes de San José de Chiquitos están organizando el ‘Cheruje Chiquitano’, una festividad dedicada a la familia que se desarrollará el 22 de noviembre a partir de las 10:00. El precio de la entrada es de Bs 100 y le permite acceder a una polera, un plato de comida y un boleta de la Rifa Navideña