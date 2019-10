Piden que YPFB se responsabilice por muertes en Aranjuez

La familia de Mauricio Calle Fernández, el joven de 21 años que falleció por intoxicación tras una fuga de gas en la zona de Aranjuez en La Paz, exigió que no sólo la empresa Dicab, sino también la estatal petrolera YPFB se responsabilice por este hecho que terminó con la vida de tres personas.



"Estamos exigiendo que YPFB también se haga responsable, que no se lave las manos y diga que es culpa de la empresa, es culpa de ambas", demandó la hermana de Mauricio, Johana Calle.



Calle atribuyó a YPFB la responsabilidad de no haber tomado precauciones para el trabajo que realizaría la empresa Dicab el miércoles. Dijo que la estatal petrolera debía haber cerrado las válvulas para evitar el incidente.



"YPFB tiene que tener los resguardos para decir: ‘ya hemos cerrado (válvulas), pueden entrar’. Se supone que ellos tienen que dar la autorización", señaló la hermana. Mauricio había concluido la carrera de Mecatrónica y realizaba una pasantía en la empresa Dicab.



Asimismo, sostuvo que la estatal petrolera debe tomar en cuenta el tipo de empresas que está contratando y si éstas reúnen las condiciones necesarias para operar.



El accidente



El miércoles, Mauricio, junto al propietario de la empresa, Miguel Cabrera (36) y el técnico Adán Mamani (26) ingresaron a inspeccionar una cámara de la línea primaria de la red de gas en Aranjuez, pero producto de una fuga fallecieron por intoxicación al interior de ésta. Un cuarto trabajador, Ricardo Cortez, se salvó del siniestro.



La Unidad de Bomberos identificó que los trabajadores no contaban con los equipos necesarios para este tipo de acciones. Barbijos y lentes eran lo único que portaban al momento de ingresar a la cámara.



Se conoce que Dicab era una empresa subcontratada para este trabajo por la firma Serpetrol, que era la que se adjudicó el proyecto inicial de YPFB.