Maestras resguardaron a 41 pequeños

Jéssica Tovar, coordinadora de la guardería Mi Rinconcito, situada en la avenida Velarde, recuerda que exactamente a las 9:01, escuchó unos estruendos en la calle y, al igual que sus otras nueve colegas, pensó que se trataba de una manifestación donde lanzaban petardos; pero cuando llegaba una mamá con su niño, un hombre que pasaba les gritó que cerraran la puerta porque era una balacera en la importadora Eurochronos, que queda a menos de 50 metros del jardín infantil.

“Para no exponer a los 41 niños que estaban a esa hora propusimos un juego donde todos íbamos a gatas, salimos al patio y luego a una sala de seguridad en el fondo del edificio; los chicos no se dieron cuenta, ese era el objetivo, no meter miedo ni correr riesgo”, dijo Tovar.

Con dos colegas, luego vio por la ventana cómo rebotaban las balas del enfrentamiento y justo enfrente los uniformados pasaron con uno de los atracadores que fue detenido.