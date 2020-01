Embajador de Argentina reconoce que ministra no debió generalizar

El embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, en declaraciones con el diario argentino Jujuy al Día, se refirió a las polémicas declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien vinculó a los ciudadanos bolivianos, peruanos y paraguayos con los problemas de droga en su país.

Además se refirió al decreto presidencial firmado por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, que estable la deportación de personas extranjeras que cometen delitos en el país vecino.

“Creo que fue, no diría un error, pero se agrandó el tema. El decreto no es grave pero no estuvo bien generalizar. Es decir que es sabido que hay millones de bolivianos que vienen a Argentina que son trabajadores, estudiantes, profesionales, comerciantes, así que sobre lo que el decreto avanza es en aquellos que han cometido delitos, que tienen un prontuario que no los favorecen, que tienen condena en Argentina o Bolivia”, informó Álvarez.

Agregó que en Argentina los mismos argentinos presentan su planilla prontuarial a la hora de solicitar una fuente empleo y que el reciente decreto aprobado por Macri no debe ser visto como una ofensa.

“Lo que habla el decreto es que todos aquellos que quieran radicarse en Argentina tienen que presentar eso, una planilla prontuarial, con sus antecedentes de conducta, no es nada malo, pero lo que le molestó al gobierno boliviano son los dichos de la ministra, creo que la generalización nunca es buena, menos cuando es negativa”, concluyó.

Bolivia pide una reunión con vicecanciller argentino

El embajador de Bolivia en Argentina, Santos Tito, anunció que prevé reunirse a la brevedad con el vicecanciller argentino, Pedro Villagra, para conversar sobre el decreto que modifica la ley migratoria, que afecta a los bolivianos que viven en ese país.

La autoridad boliviana añadió que aprovechará la oportunidad para recabar la información precisa sobre la cifra de personas bolivianas que permanecen detenidas en las cárceles argentinas y cuales han sido las causas.