El sector de la gastronomía ve baja inversión

La dirigencia y algunos empresarios del sector gastronómico de Santa Cruz hacen notar de que se acabó la bonanza económica y para esta gestión pronostican un tibio crecimiento.



En La Casa del Camba se informó de que este año no habrá contrataciones, La Buena Mesa reportó bajas ventas en enero y febrero de este año, pero Maminco Restaurante ve con optimismo el panorama.

Al respecto, Valdir Rodríguez, titular de la Cámara Gastronómica de Santa Cruz, indicó que sus 120 afiliados afrontan tiempos difíciles debido a las cargas impositivas, al alza salarial y al doble aguinaldo.



“Se está acabando el apogeo gastronómico. Seguimos en una curva positiva ascendente, pero estamos llegando al punto de inflexión donde esta curva dejará de ser creciente, se volverá horizontal y empezará a decrecer. Los restaurantes van a cerrar”, advirtió Rodríguez.



Juan Carlos Medina, propietario de la Casa del Camba, sin precisar el monto dijo que la recaudación de los tres primeros meses fue la misma que la del 2015, lo cual no es alentador.



“Creo que es una mala señal, así se mantengan las ventas nuestros costos van subiendo. A esto debemos sumarle el tema del doble aguinaldo y el alza salarial, esto nos quita competitividad”, indicó.



Añadió que en el sector se está despidiendo a mucha gente. En cuanto a la Casa del Camba, indicó que no habrá despidos, aunque tampoco realizarán nuevas contrataciones y que tratarán de crecer con los 300 trabajadores que tienen.



Karina González, administradora de la Buena Mesa, dijo que en enero y febrero las ventas fueron bajas, pero registraron un repunte en marzo. “Se viene el Día del Trabajador y nos preparamos porque los festejos se realizan comiendo, es una manera de festejar en Santa Cruz”, señaló.

A?su vez, César Velando, propietario de Maminco Restaurante, ve con mucho optimismo el negocio de la gastronomía en la región.



“Hay una sobreoferta, pero también la demanda está creciendo, las ventas se han mantenido, pero la tendencia es a crecer, cada vez la gente acude más. Santa Cruz va a crecer y su capacidad generadora es alentadora”, aseguró Velando