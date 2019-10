Rebeca Delgado retira a sus candidatos de Único

"No dieron una puñalada por la espalda", afirmó la exdiputada oficialista y excandidata a la Alcaldía de Cercado, Rebeca Delgado, que comunicó la decisión de retirar a sus candidatos de la contienda electoral y así disolver la alianza Unidos por Cochabamba (Único).



"Ante la falta de ética reiteramos nuestro compromiso con Cochabamba. No apoyamos candidaturas sin consenso. Nunca nos dijeron que habían tomado decisión unilateral", declaró la denominada "libre pensante".



Manifestó que con la designación de Jaime de Hugarte como candidato, en su lugar, se procede a la ruptura de la alianza con los otros partidos políticos que integran Único: Frente Revolucionario de Izquierda (UCS), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Unidad Nacional (UN).



"No somos tontas cuando entramos en política, tienen que aprender a respetar acuerdos como caballeros. Nosotros hemos tomado la decisión, hoy tenemos una reunión política para determinar la renuncia colectiva que así lo estamos pensando", argumentó Delgado.



Reiteró que la decisión de designar a Hugarte en su lugar fue unilateral y representa un desconocimiento de lo que se acordó, llevar a las justas electorales candidatos de consenso y que representen renovación en la política.