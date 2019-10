Alejandro, te esperan con tantita pena

Tuvieron que pasar casi 10 años para que las fanáticas bolivianas vuelvan a reencontrarse con Alejandro Fernández. ‘El Potrillo’ actuará el viernes 6, desde las 21:00, en el estadio Tahuichi. El hijo de Vicente Fernández incluyó a Santa Cruz de la Sierra en su gira Confidencias World Tour, que fue nominada a mejor gira del año por los Latin Billboard.



El cantante, de 43 años, ya estuvo en Paraguay y Chile, y después de presentarse en la ciudad de los anillos irá a Ecuador.



Entre lo más novedoso que trae su espectáculo están sus versiones de canciones clásicas del repertorio latino, como Me olvidé de vivir, de Julio Iglesias; Cóncavo y convexo; y Desahogo, de Roberto Carlos. Además de Hoy tengo ganas de ti, de Miguel Gallardo, y Te amaré, de Miguel Bosé.



Repertorio

Son infaltables sus clásicas baladas Me dediqué a perderte, Si tú supieras, Canta corazón, Se me va la voz, Te lo dije cantando, entre otras. También aparecerá con su traje de charro para interpretar sus rancheras Sin tantita pena, ¿Dónde vas tan sola?, Mátalas, Es la mujer y Como quien pierde una estrella.



El telonero será Luis Fernández, imitador de Pepe Aguilar, ganador del concurso Ídolos de la canción, del programa Sábado Gigante, conducido por Don Francisco.



El concierto es organizado por las productoras Business Group y Premier Group, que anunciaron un despliegue de alto nivel para dejar a todas las fanáticas y los fanáticos del artista nacido en Guadalajara satisfechos. Para ello confirmaron la llegada del mariachi personal del artista y el trío de coristas que causó sensación en el Festival de Viña del Mar.



El escenario para la gran noche empezará a armarse el miércoles y estará instalado en la mitad del campo deportivo, frente a la recta de general.



Alejandro está embarcado en esta gira para promocionar Confidencias reales, un disco grabado en el Teatro Real de Madrid, donde estuvo acompañado por su orquesta, mariachi y la Sinfónica de Madrid.

La placa también contiene duetos con artistas de la talla de Christina Aguilera, Rod Stewart y su padre. Fernández ha vendido millones de discos y ganó un premio Grammy Latino.



En ‘Viña’

El intérprete hizo arder las redes sociales el pasado miércoles, luego de sus quejas por las fallas de audio que sufrió durante su presentación en el Festival de Viña del Mar. Durante su presentación ante más de 15.000 personas, Fernández comenzó a tener problemas en los auriculares de retorno que usa para escuchar su voz y a sus músicos, lo cual llevó a su equipo y al del festival a tratar de arreglar el problema