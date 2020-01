Diana habla de su vida sexual en videos

A punto de cumplirse 20 años de la trágica muerte de Diana de Gales, los documentales, exposiciones, imágenes, textos y audios inéditos no paran de publicarse. Este lunes, sus hijos Guillermo y Enrique contaron ante las cámaras momentos íntimos con su madre. Lo hicieron para el documental Diana, nuestra madre: su vida y legado.

Aunque la vida y muerte de la princesa se contó de todas las formas posibles, no solo por sus allegados, sino también por periodistas e historiadores, aún quedan muchos detalles por revelar. Este es el caso de una serie de audios y vídeos en los que se puede oír a Lady Di hablando de su vida sexual, entre otras cosas. El material verá la luz por primera vez en un documental que se emitirá en agosto por el canal británico Channel 4.

El controvertido material, titulado Diana: en sus propias palabras, está compuesto de producciones que fueron grabadas por su profesor de oratoria Peter Settelen, a quien Lady Di contrató con el objetivo de que la preparara para hablar adecuadamente en público. El material fue realizado entre 1992 y 1993 en el palacio de Kensington.

En el video se puede oír la voz de la princesa contando detalles de su vida privada, como la relación con su entonces esposo Carlos de Inglaterra. Este material jamás se emitió en la televisión pública británica, y desde que falleciera la princesa fue objeto de batallas legales entre la familia real y Settelen. Los parientes insisten en que ese material es privado. Sin embargo, el que fuera profesor de Diana terminó ganando el pleito y se quedó con todo en 2004.

En los videos, Lady Di describió su boda como el “peor día de su vida” y confesó que es horrible fingir una vida de cuento de hadas ante la imagen pública. Y en un ataque de sinceridad incluso sugirió que la muerte de uno de sus guardaespaldas no fue un accidente sino un “asesinato”. Y aunque aunque jamás mencionó el nombre de su escolta, la prensa británica asegura que se refiere a Barry Mannakee. “Me enamoré perdidamente de alguien que trabajaba para mí. Él fue uno de los mejores amigos que he tenido”, dijo, aunque también aseguró que nunca tuvieron relaciones sexuales.

En una parte del documental, Diana habla de su vida sexual con el príncipe Carlos. Settelen le pregunta si aún mantiene relaciones íntimas con su pareja, a lo que ella replica: “Bueno, hubo. Pero fue muy extraño, realmente extraño. Pero había, había, hasta que de pronto se desvaneció todo, hace unos siete años…”.

Diana contó que ella y el príncipe Carlos solo se vieron 13 veces antes de casarse. "Me llamaba todos los días durante una semana y luego no me hablaba durante tres semanas. La emoción cuando solía llamar era inmensa e intensa". En un momento del vídeo, justo cuando pasaba por uno de las peores crisis de su matrimonio, Diana llegó a decir: "Si pudiera escribir el guión de mi vida haría que mi marido se fuera con su mujer y nunca regresara".