Avalancha de bachilleres para legalizar sus títulos

En los últimos días aumentó el número de personas (jóvenes y padres de familia) que llegan hasta las oficinas de la Dirección Departamental de Educación (DDE) para iniciar los trámites para la legalización del título de Bachiller. Hasta antes de la Navidad, solo se veía a directores de establecimientos educativos realizando esta labor.



Esto, según explica Salomón Morales, director de esta repartición, es debido a que miles de bachilleres pretenden inscribirse para la PSA de la Uagrm y que pide como requisito la legalización de dicho documento.



Es por ello que se generen largas filas en las tres ventanillas que hay habilitadas para realizar este servicio. Los funcionarios que hacen la recepción de la documentación inician sus labores desde las 8:00 hasta las 16:00.



"En la presente gestión hemos emitido 36.000 títulos de bachiller. Ahora imagínese el número de jóvenes que postularán al examen para la universidad, esto ha derivado en la aglomeración que se ve", dijo Morales.



Requisitos para la legalización



De acuerdo con datos de la DDE, los requisitos que se deben cumplir son: depósito de 30 bolivianos al Banco Unión, luego se debe canjear el recibo por un número de atención y entregarlo en las ventanillas habilitadas. También se debe llevar la diploma original, fotocopia de la misma y de la cédula de identidad.





Inicio de inscripciones



La DDE ratificó que este 18 de enero se inician las inscripciones para todos los niveles escolares en Santa Cruz y en todo el país.



Prohibidas las reservas



Recomendó a los padres de familia no hacer filas con anticipación en las puertas de los colegios ya que esto no está permitido. Las clases se inician el 1 de febrero.



La cédula de identidad no es un requisito



La DDE informó que los alumnos antiguos pueden inscribirse con fotocopia del certificado de nacimiento y que no es un requisito la presentación de la Cédula de Identidad (CI). También se debe presentar la libreta de estudios mientras que solo los padres adjutlntan sus carnés de identificación.



Ahora, para los que ingresarán al nivel inicial o kinder, deben llevar el certificado de nacimiento original y su boleta de vacunas. Todo esto acompañado de la documentación de sus progenitores.