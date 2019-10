Todos los colores de Tito Kuramotto en seis décadas de arte

Tito Kuramotto es una de las figuras más representativas de las artes visuales cruceñas. Con 60 años de carrera, ha logrado plasmar como pocos en el lienzo la esencia del habitante de esta tierra en sus diversas facetas. Para ello se ha valido de las múltiples herramientas que ha ido recolectando a lo largo de su carrera, acompañando los cambios y haciendo frente a los desafíos de la modernidad. A la vez, ha mantenido en sus creaciones el sello de un hombre que se dedica con pasión a retratar su entorno.



Parte de esta inagotable labor podrá ser apreciada por el público que asista a la Casa de la Cultura, donde desde hoy hasta el 4 de octubre se expondrá Retrospectiva 1956-2015, una muestra que reúne más de 100 cuadros obtenidos de colecciones particulares y del artista.



La primera pintura de Tito Kuramotto data de 1955; no obstante, en la exposición se presentarán obras que han sido creadas desde 1956 hasta nuestros días, según informó Silvia Rózsa, gestora cultural y curadora de la exposición.



Repaso

“Estoy satisfecho con esta muestra, aunque, de todos modos, se la puede considerar incompleta, porque hay muchas obras que no se han podido conseguir. Sin embargo, se ha logrado armar una semblanza del trayecto que he seguido en mi carrera, desde mis 14 años.



Este año cumplo 60 años desde que comencé a pintar cuadros al óleo, porque antes hacía acuarelas y dibujo. Todo este recorrido primero se basó en el naturalismo, algo espontáneo, sin pensar qué era bueno o malo, ni a qué escuela pertenece”, explicó el artista.



La muestra es un repaso por ese primer periodo, como también cuadros de su etapa realista figurativa, cubista y abstracta, además de grabados, una técnica que desarrolló luego de vivir en Francia, donde consiguió una beca para estudiar. Ahí buscó el conocimiento en una práctica que no era común en nuestro medio. “El grabado tiene una técnica muy compleja, que hay que saber encararla correctamente. Acá nunca hubo mucho interés al respecto”, afirmó Kuramotto