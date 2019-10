Vecinos bloquean por la muerte de una mujer

La muerte de una mujer (42), arrollada por un vehículo particular en un accidente de tránsito, provocó que un grupo de vecinos bloqueen la radial 17 y 1/2 exigiendo a las autoridades municipales colocar reductores de velocidad y semáforos en la zona.



De acuerdo con el reporte policial, la víctima se encontraba esperando el micro en la acera cuando fue aplastada por una camioneta después de ser embestida por un vehículo. Ambos conductores fueron detenidos y prestarán su declaración a la Fiscalía, mientras las autoridades investigan las circunstancias del hecho.



Familiares de la víctima, identificada como Maria Salorzano, señala que ella estaba esperando el micro para ir al hospital a dejarle comida a su madre que se encuentra internada en terapia intensiva cuando sucedió la tragedia.



Dirigentes vecinales no descartan intensificar sus medidas de presión, afirman que en caso de no ser atendidos realizarán un corte en la doble vía a La Guardia.