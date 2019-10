Mesa y Sacha en Twitter, esta vez por el 'Sí' o el 'No'

Más de cuatro años pasaron del debate que protagonizaron Carlos Mesa y Sacha Llorenti. Ahora, el embajador de Bolivia en la ONU escribió varios mensajes a la cuenta en Twitter del expresidente y vocero de la causa del mar, pero aún no tuvo respuesta.



¿Cuál es el tema que los vuelve a reunir en esa red social? El "Si" o el "No" a la reelección de Evo Morales, opción que se definirá en las urnas, el próximo 21 de febrero, cuando los ciudadanos voten a favor o en contra de la modificación a la Constitución política del Estado (CPE).



"Si ganara el No, no afectaría la demanda marítima", escribió Mesa en su perfil oficial, en el que acumula más de 100.000 seguidores. Llorenti respondió: "si ganara el Sí, tenemos mejores condiciones de estabilidad y liderazgo para encarar la etapa de negociaciones con Chile".



Lee algunos de los tuits:,

@carlosdmesag nuestra demanda solicita que la CIJ reconozca la obligación de Chile de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico.— Sacha Llorenti (@SachaLlorenti) enero 6, 2016 n