Autoridades proponen replicar el modelo de salud de Santa Cruz

La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, instaló a las 20:00 de este jueves la sesión de honor que preparó el Órgano Deliberante en homenaje a los 206 años de gesta libertaria de Santa Cruz.



El acto contó con la presencia del presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, el alcalde cruceño, Percy Fernández y los 11 concejales del municipio cruceño.,

El monseñor Aurelio Pesoa fue condecorado con la Mención de Hijo Ilustre y la Cruz de la orden del Capitán Ñuflo de Chávez, por el servicio prestado a favor de la población católica cruceña.



Sosa comenzó discurso agradeciendo al alcalde por el seguro de salud gratuito, recientemente implementado en la urbe cruceña, y afirmó que ya son más de 50.000 las personas inscritas.



Destacó el trabajo sin "color político" del Concejo Municipal que permitió avanzar en medidas como el seguro.



El burgomaestre cruceño, Percy Fernández, fue el encargado de entregar la mención de Hijo Ilustre de la ciudad de Santa Cruz al religioso ante una concurrida asistencia de vecinos y autoridades invitadas.



“Recibo con alegría este homenaje porque es una distinción de mi gente”, dijo Pesoa al recibir la condecoración. Destacó su servicio pastoral en la Orden Franciscana, a la que pertenece, y aseguró que su trabajo continuará "donde sea enviado por el Señor".



Durante su discurso, el alcalde Percy Fernández aprovechó para

agradecer la presencia de García Linera. Pero antes, cuando entregaba el reconocimiento al religioso, el burgomaestre derramó unas lágrimas.



“Me dan ganas de llorar. Así son las expresiones de nuestros sentimientos. ¿Quién no es feliz habiendo nacido en esta tierra?", dijo Fernández, desatando la euforia de los presentes.



"Por si no lo han notado lo estoy alabando le estoy chupando las medias", le dice Percy en tono de broma a #AGL

#EstasConectado "Celebramos el grito de libertad con

otro grito: salud gratuita para todos y no es demagogia", dice

Percy en su discurso

“Dios nos bendiga a todos, felicidades Santa Cruz”, dijo el burgomaestre cruceño al concluir su discurso preparado para la ocasión.

El presidente interino Álvaro García Linera fue el último en hacer uso de la palabra en la sesión de honor. En el comienzo de su intervención parafraseó al alcalde cruceño, asegurando que "todos son felices en Santa Cruz".



Además, destacó el trabajo de la comuna por el seguro gratuito de salud. “La Alcaldía de Santa Cruz es ejemplo para todas las alcaldías de Bolivia por aplicar el seguro gratuito de salud”, señaló García Linera.



#AGL "Quien no puede ser feliz en #SantaCruzBO, todos son felices acá y usted es un hombre bendecido", le dice a Percy



El ferrocarril pasará por el plan 3.000



García Linera añadió que el ferrocarril, que unirá a Montero con Warnes y Warnes con Santa Cruz, y que tiene una inversión de 780 millones de dólares, todavía no se ha colocado la primera riel porque se están negociando las tasas de interés del crédito.



“Parte del circuito del tren va a ser recorrer el segundo anillo y conectar con el Plan 3.000 para que más personas puedan comunicarse a través del tren. No hemos colocado la primera riel, no es por olvido, estamos regateando las tasas de interés”, afirmó.