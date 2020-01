Alcalde de La Guardia pedirá a Evo revertir concesiones de dragueros

El alcalde de La Guardia, Jorge Morales, afirmó que pedirá al presidente Evo Morales la reversión de las concesiones a los dragueros que explotan áridos en el río Piraí. Además dijo que éstos no tienen licencia ambiental para operar.



"A través de un informe técnico sobre los daños ambientales, vamos a pedir al mismo presidente que revierta de forma definitiva las concesiones a los dragueros, que lo único que buscan es enriquecerse sin invertir para enmendar el daño que están haciendo", declaró el ejecutivo edil.



Morales aseguró que los dragueros que operan en la cuenca no poseen licencia ambiental. "Ellos dicen ser dueños del río. Hemos pasado un año en notificaciones para que se regularicen en las normas ambientales, pero las respuestas han sido negativas y eso quiere decir que son explotadores ilegales porque no tienen el requisito principal", aseveró.



Lamentó que aún no se haya priorizado declarar la pausa ecológica en el área como lo recomendó el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi). "Están apareciendo distintas versiones para frenar la declaratoria. Hay intereses detrás del tema, pero como municipio vamos a seguir trabajando", apuntó.