Siete bandas de rock hacen al niño feliz

Detrás del mosh y riffs con distorsión, existen personas con un gran corazón que cada año dan vida a uno de lo eventos de beneficencia navideños más importantes de Santa Cruz de la Sierra: Hagamos al niño feliz. Hoy, desde las 16:00, en la fraternidad Mosqueteros, en Villa Fraterna, la música sonará por una buena causa.



En esta versión, 9 mm, Doble A, Fiesta Cuetillo, Los Salmones, Alive, Track y Sacrilegio, este último llega desde Cochabamba, recibirán al público sediento de rock a cambio de un juguete o un alimento no perecedero.



Por los más pequeños

“Este evento no es solo por un juguete para los niños, es para que nos acordemos de ellos”, subrayó Daniel Pesce, cantante de Track, banda que desde hace dos años se encarga de la organización y de reunir los fondos para realizar este evento.



En la jornada se verá un ‘clásico’ del rock boliviano, pues los cochabambinos de Sacrilegio y los cruceños de Track, que comparten el escenario desde 1991, se reunirán en la misma ‘cancha’, pero con la noble intención de ayudar.



Por su parte, Sacrilegio, a lo largo de su carrera, siempre participa en eventos en pro de la niñez y de la tercera edad, para ellos los sectores más vulnerables de la sociedad. “Sin eximir su responsabilidad, esperamos mucho de las autoridades y nos olvidamos de que nosotros también podemos hacer algo”, afirmó Alfredo Valdez, vocalista de la agrupación, invitando a participar de este evento, en el que se espera la participación de más de mil personas.



Solidaridad

Si bien la actividad no es tan grande como las de otras instituciones, “es un granito de arena para hacer felices a los niños de los barrios periféricos”, dijo Carlos Velasquez, organizador del evento. Ellos entregarán lo recaudado en zonas alejadas, compartiendo más que música, su corazón.